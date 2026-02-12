Mais um neto de Bell? Mari Gonzalez abre o jogo sobre gravidez

Bell Marques e sua família - Foto: Reprodução | Instagram

Integrante da família Marques há pouco mais de dois anos, Mari Gonzalez já está pensando em planos futuros. Namorada de Pipo, filho caçula do cantor Bell Marques, a influenciadora falou sobre o desejo de dar um neto ou neta para o artista baiano.

“Vem aí né?! Uma hora eu quero ter um bebê e ser mãe. Está nos meus planos, mas eu sou muito do tempo certo e acho que as coisas tem que acontecer naturalmente, como tem que ser. Uma hora vai acontecer, mas não é agora”, disse ela em entrevista concedida a reportagem do Portal A TARDE.

O questionamento surgiu após internautas especularem uma possível gravidez de Maria, devido ao anúncio da gestação da outra nora de Bell, a influenciadora Pati Guerra. Casada com Rafa Marques, Pati revelou que está à espera de uma menina, que se chamará Maria Luísa.

“Nem nos nossos melhores sonhos! Você veio pra colorir ainda mais as nossas vidas, trazendo brilho, alegria e um novo mundo cor de Rosa! Maria Luísa, nossa Malu, seus pais te amam mais que tudo nessa vida! Nossa princesinha”, escreveu ela na legenda da publicação.

Namoro à distância e correria

Durante o bate-papo, Mari também contou que no período de Carnaval ela vive uma namoro à distância com Pipo, já que os dois estão cheios de compromisso de trabalho ao longo dos mais de seis dias de folia.

“É uma loucura, mas é muito gostoso porque eu amo o Carnaval. Pipo, meu sogro, minha sogra e a família toda é do Carnaval. Então assim, foi um match perfeito. Agora em relação à agenda é complicado, porque Pipo trabalha muito durante o Carnaval e eu também fico 100% focada no Camarote de Salvador”, explicou.

A baiana ainda revelou que pretende acompanhar o sogro por um dia no trio elétrico. “Estou tentando dar um jeito de ir no trio do meu sogro um dia, para prestigiar, e acredito que eu vou conseguir. Esse é um momento que a gente não fica muito junto, mas é incrível que todos nós temos essa mesma conexão”, concluiu.