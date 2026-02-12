Menu
ENTRETENIMENTO
FAMÍLIA CRESCENDO

Mais um neto de Bell? Mari Gonzalez abre o jogo sobre gravidez

A influenciadora está namorando com Pipo, filho caçula de Bell Marques

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/02/2026 - 10:33 h

Bell Marques e sua família
Bell Marques e sua família -

Integrante da família Marques há pouco mais de dois anos, Mari Gonzalez já está pensando em planos futuros. Namorada de Pipo, filho caçula do cantor Bell Marques, a influenciadora falou sobre o desejo de dar um neto ou neta para o artista baiano.

“Vem aí né?! Uma hora eu quero ter um bebê e ser mãe. Está nos meus planos, mas eu sou muito do tempo certo e acho que as coisas tem que acontecer naturalmente, como tem que ser. Uma hora vai acontecer, mas não é agora”, disse ela em entrevista concedida a reportagem do Portal A TARDE.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

O questionamento surgiu após internautas especularem uma possível gravidez de Maria, devido ao anúncio da gestação da outra nora de Bell, a influenciadora Pati Guerra. Casada com Rafa Marques, Pati revelou que está à espera de uma menina, que se chamará Maria Luísa.

“Nem nos nossos melhores sonhos! Você veio pra colorir ainda mais as nossas vidas, trazendo brilho, alegria e um novo mundo cor de Rosa! Maria Luísa, nossa Malu, seus pais te amam mais que tudo nessa vida! Nossa princesinha”, escreveu ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Patrícia Guerra (@patiguerra)

Namoro à distância e correria

Durante o bate-papo, Mari também contou que no período de Carnaval ela vive uma namoro à distância com Pipo, já que os dois estão cheios de compromisso de trabalho ao longo dos mais de seis dias de folia.

“É uma loucura, mas é muito gostoso porque eu amo o Carnaval. Pipo, meu sogro, minha sogra e a família toda é do Carnaval. Então assim, foi um match perfeito. Agora em relação à agenda é complicado, porque Pipo trabalha muito durante o Carnaval e eu também fico 100% focada no Camarote de Salvador”, explicou.

A baiana ainda revelou que pretende acompanhar o sogro por um dia no trio elétrico. “Estou tentando dar um jeito de ir no trio do meu sogro um dia, para prestigiar, e acredito que eu vou conseguir. Esse é um momento que a gente não fica muito junto, mas é incrível que todos nós temos essa mesma conexão”, concluiu.

Tags:

Bell Marques gravidez Mari Gonzalez pipo marques

x