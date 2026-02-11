Menu
PRÉ-CARNAVAL

Bell Marques surpreende foliões com trio elétrico em Ondina; veja vídeo

A movimentação serviu como um termômetro para o Carnaval

Brenda Lua Ferreira

Por Brenda Lua Ferreira

11/02/2026 - 7:14 h

Imagem ilustrativa da imagem Bell Marques surpreende foliões com trio elétrico em Ondina; veja vídeo
-

O clima de festa tomou conta do bairro de Ondina nesta terça-feira, 10, antecipando as celebrações oficiais do Carnaval de Salvador. De forma inesperada, o cantor Bell Marques subiu em um trio elétrico para realizar a tradicional passagem de som, transformando o teste técnico em um verdadeiro show para quem passava pela orla.

A aparição surpresa do artista atraiu rapidamente baianos e turistas que já circulavam pelo local. Mesmo sem a estrutura oficial de blocos ou cordas, a energia característica de Bell Marques deu o tom da folia que está por vir, a partir desta quinta-feira, 12. O cantor aproveitou o momento para testar o repertório e o sistema de áudio do caminhão que percorrerá os circuitos nos próximos dias.

A movimentação em Ondina serviu como um termômetro para a festa, com foliões acompanhando o trio e entoando os grandes sucessos da carreira do artista.

Veja momento exato:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Bell Marques (@bellmarques)

