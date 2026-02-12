Menu
ENTRETENIMENTO
CASARÃO LUXUOSO

Diária de R$ 7 mil: conheça casa de Fernanda Paes Leme em Salvador

Casarão antigo é localizado em um dos bairros mais charmosos da cidade

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/02/2026 - 10:00 h

Imagem ilustrativa da imagem Diária de R$ 7 mil: conheça casa de Fernanda Paes Leme em Salvador
-

Que Salvador atrai inúmeros turistas ao longo do ano, não é novidade. A capital baiana tem, cada vez mais, se consolidado como ponto de encontro de muitos famosos.

Alguns deles, de tanta frequência que visitam, acabam optando por comprar imóveis, que funcionam como casas de descanso e, quando não são utilizados pelos anfitriões, são alugados em plataformas como Airbnb.

Um dos exemplos é a atriz e apresentadora, Fernanda Paes Leme, que possui a Casa Figa, um casarão histórico e luxuoso no bairro Santo Antônio Além do Carmo, em frente ao Convento do Carmo.

Em diversos momentos do ano, o espaço funciona como um refúgio para ela, família e amigos. Quando é alugado, as diárias podem ultrapassar R$ 7 mil.

A casa, que tem espaço para até hóspede, em cotação para as próximas datas disponíveis, 22 de fevereiro, tem valor é de R$ 7.545. No entanto, o tempo mínimo de estadia é de duas noites, assim, os interessados precisam desembolsar, pelo menos R$ 15.090.

Detalhes sobre a Casa Figa

Ao ser adquirido, o casarão foi completamente reformado e o projeto é do arquiteto Adriano Mascarenhas. O espaço combina aconchego e sofisticação, com decoração pensada por Fernanda, que manteve sua coleção de figas, inspiração para o nome.

O espaço possui:

  • Quatro suítes;
  • Piscina de borda infinita;
  • Vista para a Baía de Todos os Santos;
  • Varanda;
  • Cozinha equipada

Tags:

airbnb Casa Figa Fernanda Paes Leme imóveis de luxo Salvador Turismo

