Edilson lamenta expulsão do BBB: "Poderia ter reagido diferente"

Expulso do Big Brother Brasil 26 neste sábado, 14, o baiano Edilson Capetinha usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Na publicação, ele lamentou a saída do reality show, sobretudo devido à motivação, mas garantiu que está bem.

"Estou com a minha família. Está tudo bem. Eu sei que muita gente ficou preocupada, mandando mensagem, querendo saber como eu estava. E eu só tenho gratidão por esse carinho", iniciou.

O ex-jogador da Seleção Brasileira deixou a casa mais vigiada do Brasil após agredir o conterrâneo, Leandro Boneco, duas vezes. Na ocasião, ele chegou a fazer ameaças para fora do reality.

"Eu lamento a forma como a minha participação terminou. Jamais houve intenção de diminuir, machucar ou desrespeitar ninguém. Quem me conhece sabe dos valores que eu carrego e do respeito que sempre tive pelas pessoas. Foi um momento de tensão dentro de um ambiente de pressão extrema. E eu assumo que poderia ter reagido diferente. A gente aprende todos os dias, inclusive aos 55 anos", lamentou.

Além disso, Capetinha garantiu que não guarda mágoa e exaltou a trajetória construída ao longo dos anos.

"O que aconteceu no jogo fica no jogo. Eu não levo mágoa, não levo rivalidade, não levo ressentimento. Levo aprendizado. Sou muito maior que um episódio. Minha trajetória foi construída com respeito, trabalho e superação, e é isso que continua me representando aqui fora", garantiu.

Relembre a expulsão de Capetinha

Edilson Capetinha foi expulso do Big Brother Brasil após agredir o conterrâneo Leandro Boneco. Durante a briga, que aconteceu durante a madrugada, o ex-jogador empurrou o rosto do adversário.

A decisão aconteceu enquanto os participantes dormiam. Ele foi chamado ao confessionário, se vestiu, passou perfume e foi ao local receber a notícia.

Durante uma briga entre, o ex-jogador de futebol teria empurrado o rosto do adversário e o ameaçado fora do jogo.

"Oxe! Você vai ficar me agredindo de graça? Me largue, meu irmão!", pediu Boneco.

Os dois já viviam em clima de conflito desde o início do reality, pois estão em lados opostos do game. No entanto, a situação piorou na madrugada deste sábado, 14, quando o produtor cultural acendeu a luz do quarto enquanto Capetinha descansava.