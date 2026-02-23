Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFUSÃO

Ana Paula parte para cima de brother no BBB 26 e web teme expulsão

A sister se descontrolou com uma fala do rapaz

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/02/2026 - 6:32 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ana Paula se descontrolou durante a confusão
Ana Paula se descontrolou durante a confusão -

Ana Paula Renault deu o que falar nas redes sociais após protagonizar uma briga com Alberto Cowboy na madrugada desta segunda-feira, 23. Irritada com uma fala do brother sobre seu pai, que está doente, a jornalista partiu para cima do colega de confinamento, precisando ser contida pelos colegas.

“Vai lá, vai! Você é tão humana, né? A Milena perdeu a prova para você ver seu pai. Ana Paula, o prêmio. Volta, é o que ele quer. Não deixa, você é mais inteligente. Seu pai!”, disparou o brother, alfinetando a loira.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Visivelmente irritada, a comunicadora chegou a gritar, amassar o chapéu de Alberto e bater em uma das portas para conter sua raiva. “Fala do meu pai de novo, desgraçado! Você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu quase não entro aqui por causa dele”, gritou ela.

Agressão?

Temendo uma nova expulsão por agressão, Milena tentou acalmar a amiga e afirmou para ela descontar a raiva no chapéu de Cowboy. “O chapéu pode, só não pode ele. Gasta no chapéu”, disparou ela.

Quem também achou que Ana iria agredir Alberto foi a Cunhã Poranga do Boi Caprichoso, Marciele. “Achei que ela ia bater no Cowboy”, disse a moça após a confusão.

Leia Também:

Léo Santana entra no BBB 26, provoca caos com a direção e corta sister
Léo Santana é anunciado no BBB 26 após maratona de Carnaval
Pode acabar antes? Entenda o que aconteceu no BBB 26 durante Carnaval

Já na web, diversos internautas ficaram preocupados com o comportamento de Ana e temeram uma nova expulsão no reality show. “Por um momento pensei que a Ana Paula seria expulsa novamente”, disse um usuário da rede social ‘X’, o antigo Twitter.

Vale lembrar que Ana Paula foi expulsa do BBB 16 após agredir seu colega de confinamento, Renan. Na época, a loira exagerou na bebida e deu um tapa no rosto do rapaz durante uma festa, deixando a edição do programa no dia seguinte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alberto cowboy Ana Paula ana paula renault BBB bbb 26

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ana Paula se descontrolou durante a confusão
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Ana Paula se descontrolou durante a confusão
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Ana Paula se descontrolou durante a confusão
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Ana Paula se descontrolou durante a confusão
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x