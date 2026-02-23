Ana Paula parte para cima de brother no BBB 26 e web teme expulsão

Ana Paula se descontrolou durante a confusão - Foto: Reprodução | TV Globo

Ana Paula Renault deu o que falar nas redes sociais após protagonizar uma briga com Alberto Cowboy na madrugada desta segunda-feira, 23. Irritada com uma fala do brother sobre seu pai, que está doente, a jornalista partiu para cima do colega de confinamento, precisando ser contida pelos colegas.

“Vai lá, vai! Você é tão humana, né? A Milena perdeu a prova para você ver seu pai. Ana Paula, o prêmio. Volta, é o que ele quer. Não deixa, você é mais inteligente. Seu pai!”, disparou o brother, alfinetando a loira.

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Visivelmente irritada, a comunicadora chegou a gritar, amassar o chapéu de Alberto e bater em uma das portas para conter sua raiva. “Fala do meu pai de novo, desgraçado! Você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu quase não entro aqui por causa dele”, gritou ela.

🚨 Cowboy falou DO PAI da Ana Paula Renault. #BBB26



pic.twitter.com/AEzr9nDOb7 — UpdateCharts (@updatecharts) February 23, 2026

Agressão?

Temendo uma nova expulsão por agressão, Milena tentou acalmar a amiga e afirmou para ela descontar a raiva no chapéu de Cowboy. “O chapéu pode, só não pode ele. Gasta no chapéu”, disparou ela.

Ana Paula indo para cima do cowboy depois dele falar do pai dela NOJENTOOOO #bbb26 pic.twitter.com/Nhk8hcN2qa — steh 🍾🥂 (@folk1989ts) February 23, 2026

Quem também achou que Ana iria agredir Alberto foi a Cunhã Poranga do Boi Caprichoso, Marciele. “Achei que ela ia bater no Cowboy”, disse a moça após a confusão.

Já na web, diversos internautas ficaram preocupados com o comportamento de Ana e temeram uma nova expulsão no reality show. “Por um momento pensei que a Ana Paula seria expulsa novamente”, disse um usuário da rede social ‘X’, o antigo Twitter.

Vale lembrar que Ana Paula foi expulsa do BBB 16 após agredir seu colega de confinamento, Renan. Na época, a loira exagerou na bebida e deu um tapa no rosto do rapaz durante uma festa, deixando a edição do programa no dia seguinte.