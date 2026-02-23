Pai de Ana Paula se manifesta após confusão no BBB 26

Ana Paula surtou após falarem de seu pai - Foto: Reprodução | Instagram

Gerardo Renault quebrou o silêncio e se manifestou sobre a briga de sua filha, Ana Paula Renault, com Alberto Cowboy no BBB 26. Através de um post no perfil oficial da filha, o político alegou que está tudo bem com ele e mandou um recado direto para a loira, informando que está com saudades dela.

“As saudades são muitas. Estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai, que te ama muito”, disse ele na gravação, que foi divulgada pela equipe da sister. Os funcionários de Ana ainda reforçaram que Gerardo está bem de saúde e que desejam que a loira conquiste a Prova do Anjo para ver o familiar.

“Felizmente, seu Gerardo está bem agora e, inclusive, gravou esse vídeo lindo para ela! Esperamos que, em breve, ela possa vê-lo no almoço do Anjo e se recarregar com as forças de que precisa. Enquanto isso, enviamos uma corrente de amor aqui fora, pois conhecemos seu coração e seguimos orgulhosos da sua trajetória”, escreveram na legenda.

Vale lembrar que Ana Paula se desequilibrou durante a discussão com Cowboy após ele mencionar seu pai. Na ocasião, a loira chorou, alegando que quase desistiu de sua participação no programa devido ao estado de saúde do pai, e amassou o chapéu do colega de confinamento como forma de punição.

Mas afinal, quem é Gerardo Renault?

Com 96 anos atualmente, Gerardo Renault ficou conhecido por sua trajetória política. Natural de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, ele foi vereador em 1951 e deputado estadual entre 1967 e 1979.

Ele também atuou como relator da Constituição estadual e do Plano Quinquenal de Desenvolvimento e foi eleito deputado federal em 1978. Filiou-se ao PDS após alguns anos e encerrou sua carreira na política em 1983.

Atualmente, ele atua como presidente do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais, cargo que ocupa desde 1991, e como advogado em Belo Horizonte, onde vive com a família.