DESABAFO
Esposa de Cowboy, do BBB 26, se pronuncia após ameaças de deportação
Ataques iniciaram após veterano se envolver em polêmicas no reality
Siga o A TARDE no Google
A esposa do veterano Alberto Cowboy, Priscilla Monroy, se pronunciou após sofrer ataques nas redes sociais. As críticas começaram depois que o participante se envolveu em polêmicas dentro do BBB 26.
A família, que mora nos Estados Unidos, chegou a ser ameaçada por internautas, que afirmaram que fariam denúncias ao serviço de imigração norte-americano, o ICE. Em desabafo, Priscilla defendeu as atitudes do marido dentro do reality e revelou que as ameaças também foram feitas a filha do casal, de apenas 4 anos.
“Nas últimas 24 horas, fui transformada em personagem de uma história que nunca aconteceu comigo. Me sinto profundamente desrespeitada ao ver a minha vida ser usada como ‘enredo’, apenas para alimentar favoritismo”, declarou.
Leia Também:
Ela ainda afirmou que os ataques ultrapassaram os limites.“Desta vez, porém, todos os limites foram ultrapassados. Transformar estratégias de jogo em ataques pessoais, xingamentos e ameaças graves à minha família aqui fora é inaceitável. Desejaram coisas inescrupulosas, inclusive, à minha filha de 4 anos”, disse.
Por fim, Priscilla garantiu que pretende tomar providências legais. “A partir de agora, qualquer desrespeito que ultrapasse essa linha comigo, com a minha filha e com a minha vida será tratado com as medidas judiciais cabíveis”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes