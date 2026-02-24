Esposa de Cowboy, do BBB 26, se pronuncia após ameaças de deportação

Alberto Cowboy e esposa - Foto: Reprodução| Redes sociais

A esposa do veterano Alberto Cowboy, Priscilla Monroy, se pronunciou após sofrer ataques nas redes sociais. As críticas começaram depois que o participante se envolveu em polêmicas dentro do BBB 26.

A família, que mora nos Estados Unidos, chegou a ser ameaçada por internautas, que afirmaram que fariam denúncias ao serviço de imigração norte-americano, o ICE. Em desabafo, Priscilla defendeu as atitudes do marido dentro do reality e revelou que as ameaças também foram feitas a filha do casal, de apenas 4 anos.

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Nas últimas 24 horas, fui transformada em personagem de uma história que nunca aconteceu comigo. Me sinto profundamente desrespeitada ao ver a minha vida ser usada como ‘enredo’, apenas para alimentar favoritismo”, declarou.

Ela ainda afirmou que os ataques ultrapassaram os limites.“Desta vez, porém, todos os limites foram ultrapassados. Transformar estratégias de jogo em ataques pessoais, xingamentos e ameaças graves à minha família aqui fora é inaceitável. Desejaram coisas inescrupulosas, inclusive, à minha filha de 4 anos”, disse.

Por fim, Priscilla garantiu que pretende tomar providências legais. “A partir de agora, qualquer desrespeito que ultrapasse essa linha comigo, com a minha filha e com a minha vida será tratado com as medidas judiciais cabíveis”.