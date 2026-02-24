Menu
ABRIU O JOGO

Sister do BBB 26 revela ligação com Amado Batista: “Andei de jatinho”

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

24/02/2026 - 14:37 h

A Pipoca do BBB 26, Jordana Morais, surpreendeu os internautas ao fazer uma revelação durante conversa com sisters na madrugada desta terça-feira, 24. Ela contou que o cantor Amado Batista já foi seu sogro.

A declaração veio depois que Maxiane começou a cantar a música “Quarto Sonho de Voar”, do artista, e brincou: “Ex-sogro de Jordana”. Foi então que Jordana confirmou o romance com o filho de Amado Batista.

Segundo advogada, o relacionamento começou por meio de uma amiga de infância, que seria filha do irmão do artista. “É a primeira vez que eu andei de jatinho e tudo, foi no jatinho de Amado Batista”, contou a sister.

Leia Também:

Justiça quer usar cachês de Edilson Capetinha para pagar dívida milionária
Pai de Ana Paula se manifesta após confusão no BBB 26
Ana Paula parte para cima de brother no BBB 26 e web teme expulsão

A revelação rapidamente movimentou as redes sociais. “Essa do sogro Amado Batista da Jordana é inesperada demais!”, comentou um internauta. Outro brincou: "E jordana falando que já pegou o Amado Batista"

Pai de quatro filhos, o cantor teve o nome de um deles apontado pelos internautas como possível ex de Jordana: Rick Batista. “Rick Batista era um sabor. Jordana tinha bom gosto”, brincou um internauta. Assim como o pai, Rick também segue carreira no meio musical.

x