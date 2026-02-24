ABRIU O JOGO
Sister do BBB 26 revela ligação com Amado Batista: “Andei de jatinho”
Revelação chocou o público nas redes sociais
A Pipoca do BBB 26, Jordana Morais, surpreendeu os internautas ao fazer uma revelação durante conversa com sisters na madrugada desta terça-feira, 24. Ela contou que o cantor Amado Batista já foi seu sogro.
A declaração veio depois que Maxiane começou a cantar a música “Quarto Sonho de Voar”, do artista, e brincou: “Ex-sogro de Jordana”. Foi então que Jordana confirmou o romance com o filho de Amado Batista.
Segundo advogada, o relacionamento começou por meio de uma amiga de infância, que seria filha do irmão do artista. “É a primeira vez que eu andei de jatinho e tudo, foi no jatinho de Amado Batista”, contou a sister.
A revelação rapidamente movimentou as redes sociais. “Essa do sogro Amado Batista da Jordana é inesperada demais!”, comentou um internauta. Outro brincou: "E jordana falando que já pegou o Amado Batista"
Pai de quatro filhos, o cantor teve o nome de um deles apontado pelos internautas como possível ex de Jordana: Rick Batista. “Rick Batista era um sabor. Jordana tinha bom gosto”, brincou um internauta. Assim como o pai, Rick também segue carreira no meio musical.
Esse filho do Amado Batista (Rick Batista) era um sabor. Jordana tinha bom gosto... 🤭 #BBB26 pic.twitter.com/fCIQcAIsV6— 𝑨-𝑹𝑨𝑰𝑶 ⚡ (@Araiodox) February 24, 2026
