Sister do BBB 26 revela ligação com Amado Batista: “Andei de jatinho”

Siga o A TARDE no Google

Revelação chocou o público nas redes sociais - Foto: Reprodução| Redes sociais

A Pipoca do BBB 26, Jordana Morais, surpreendeu os internautas ao fazer uma revelação durante conversa com sisters na madrugada desta terça-feira, 24. Ela contou que o cantor Amado Batista já foi seu sogro.

A declaração veio depois que Maxiane começou a cantar a música “Quarto Sonho de Voar”, do artista, e brincou: “Ex-sogro de Jordana”. Foi então que Jordana confirmou o romance com o filho de Amado Batista.

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo advogada, o relacionamento começou por meio de uma amiga de infância, que seria filha do irmão do artista. “É a primeira vez que eu andei de jatinho e tudo, foi no jatinho de Amado Batista”, contou a sister.

A revelação rapidamente movimentou as redes sociais. “Essa do sogro Amado Batista da Jordana é inesperada demais!”, comentou um internauta. Outro brincou: "E jordana falando que já pegou o Amado Batista"

Pai de quatro filhos, o cantor teve o nome de um deles apontado pelos internautas como possível ex de Jordana: Rick Batista. “Rick Batista era um sabor. Jordana tinha bom gosto”, brincou um internauta. Assim como o pai, Rick também segue carreira no meio musical.