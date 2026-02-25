Menu
PEGOU PESADO

BBB 26: Equipe de Samira se manifesta após falas pesadas de Solange Couto

Solange proferiu uma série de ofensas contra Samira

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/02/2026 - 17:35 h | Atualizada em 25/02/2026 - 17:57

Solange Couto proferiu falas pesadas contra Samira
Solange Couto proferiu falas pesadas contra Samira -

Solange Couto se envolveu em uma polêmica no BBB 26 nesta quarta-feira, 25. A atriz proferiu uma série de ofensas contra Samira, usando termos pesado como “estupro” e “trepada mal dada”, fazendo com que a equipe da moça se pronunciasse nas redes sociais.

A situação aconteceu após a loira chamar a atriz para almoçar, recebendo uma resposta negativa. Em seguida, Solange falou sobre o ocorrido com Babu Santana. “Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não! Vai pra p**ra! Pessoa quando é infeliz assim deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!”, disparou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Sami Sagr 💋 (@samira_sagr)

A fala acabou repercutindo na web e rendeu uma série de comentários dos internautas, que pediram respeito para a integrante do grupo Pipoca. Em nota, a equipe de Samira repudiou as falas de Solange e pediu esclarecimentos.

“É lamentável assistirmos a comentários que associam a origem de uma pessoa a um julgamento moral ou de caráter. Nosso papel, como equipe da Samira, é reforçar que essa informação não é verídica. Porém, para além disso, é importante lembrar que esse tipo de fala fere não apenas quem foi diretamente citada, mas também milhares de pessoas que carregam histórias marcadas por violência e que, ainda assim, constroem suas trajetórias com dignidade e coragem”, começou o post.

“Vivemos em um país onde a violência sexual é uma realidade com dados alarmantes. Segundo o Ministério da Justiça, em 2025, o Brasil registrou um estupro a cada 6 minutos. Diante desse cenário, reduzir ou estigmatizar alguém a partir de uma narrativa de violência é reforçar preconceitos e perpetuar dores que deveriam ser combatidas com empatia, responsabilidade e informação”, completou.

Em seguida, a equipe da moça listou a importância da sociedade na luta em prol do fim da violência contra a mulher. “Todos temos um papel fundamental na prevenção e no enfrentamento da violência contra a mulher. É dever coletivo promover respeito, acolhimento e consciência, para que possamos avançar rumo a uma sociedade mais justa, segura e igualitária, onde nenhuma história de violência seja usada como instrumento de julgamento ou exclusão”, reforçou.

“Repudiamos qualquer fala que normalize, minimize ou instrumentalize a violência sexual como forma de ataque ou desqualificação. Este debate público deve ser feito com responsabilidade, sensibilidade e compromisso com a dignidade humana”, conclui.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Sami Sagr 💋 (@samira_sagr)

Tags:

BBB bbb 26 Samira solange couto

