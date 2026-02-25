Participante do BBB 26 perde apartamento após sair do reality; entenda

Siga o A TARDE no Google

Participante do BBB 26 perde apartamento - Foto: Reprodução| Globo

Eliminada do BBB 26, Maxiane saiu do reality show com 63,21% dos votos nesta última terça-feira, 24. Além de perder a chance de permanecer no programa, a pipoca, que conquistou um apartamento avaliado em R$ 270 mil dentro do reality, também perdeu a residência.

Maxiane venceu o prêmio durante a Prova do Líder no dia 29 de janeiro. No entanto, diferente das últimas edições, vencer a dinâmica não garante o imóvel.

Além de vencer e realizar a festa, era necessário chegar ao Top 10 da temporada, o que ela não conquistou. Ou seja, a participante perdeu o imóvel pelo fato de não ter concluído todas as etapas necessárias para conquistar o apartamento.

Atualmente, restam apenas 14 participantes na disputa pelo prêmio final. Nas redes sociais, os internautas questionaram a atitude do programa nesta edição.“Sacanagem, ano passado aquele elenco bosta respirava e ganhava apartamento”, disse um.

Entre os líderes deste ano, um internauta acredita que apenas um deles levará o prêmio: “Esse ano acho que só o Babu ganha esse apartamento”. “A pobre, isso aí deu pena”, lamentou um terceiro.