Participante do BBB 26 perde apartamento após sair do reality; entenda
Sister saiu do programa com 63,21% dos votos nesta última terça-feira, 24
Eliminada do BBB 26, Maxiane saiu do reality show com 63,21% dos votos nesta última terça-feira, 24. Além de perder a chance de permanecer no programa, a pipoca, que conquistou um apartamento avaliado em R$ 270 mil dentro do reality, também perdeu a residência.
Maxiane venceu o prêmio durante a Prova do Líder no dia 29 de janeiro. No entanto, diferente das últimas edições, vencer a dinâmica não garante o imóvel.
Além de vencer e realizar a festa, era necessário chegar ao Top 10 da temporada, o que ela não conquistou. Ou seja, a participante perdeu o imóvel pelo fato de não ter concluído todas as etapas necessárias para conquistar o apartamento.
Atualmente, restam apenas 14 participantes na disputa pelo prêmio final. Nas redes sociais, os internautas questionaram a atitude do programa nesta edição.“Sacanagem, ano passado aquele elenco bosta respirava e ganhava apartamento”, disse um.
Entre os líderes deste ano, um internauta acredita que apenas um deles levará o prêmio: “Esse ano acho que só o Babu ganha esse apartamento”. “A pobre, isso aí deu pena”, lamentou um terceiro.
Milena: “Maxiane foi uma que perdeu o apartamento. Foi líder, teve a festa, mas não chegou no TOP10.” #BBB26 pic.twitter.com/jhG3MerypC— Dantas (@Dantinhas) February 25, 2026
