HOME > BBB
PERDEU!

Participante do BBB 26 perde apartamento após sair do reality; entenda

Sister saiu do programa com 63,21% dos votos nesta última terça-feira, 24

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/02/2026 - 20:12 h

Participante do BBB 26 perde apartamento
Eliminada do BBB 26, Maxiane saiu do reality show com 63,21% dos votos nesta última terça-feira, 24. Além de perder a chance de permanecer no programa, a pipoca, que conquistou um apartamento avaliado em R$ 270 mil dentro do reality, também perdeu a residência.

Maxiane venceu o prêmio durante a Prova do Líder no dia 29 de janeiro. No entanto, diferente das últimas edições, vencer a dinâmica não garante o imóvel.

Além de vencer e realizar a festa, era necessário chegar ao Top 10 da temporada, o que ela não conquistou. Ou seja, a participante perdeu o imóvel pelo fato de não ter concluído todas as etapas necessárias para conquistar o apartamento.

Leia Também:

BBB 26: Equipe de Samira se manifesta após falas pesadas de Solange Couto
BBB 26 bate recorde inédito com eliminação de Maxiane
Esposa de Cowboy, do BBB 26, se pronuncia após ameaças de deportação

Atualmente, restam apenas 14 participantes na disputa pelo prêmio final. Nas redes sociais, os internautas questionaram a atitude do programa nesta edição.“Sacanagem, ano passado aquele elenco bosta respirava e ganhava apartamento”, disse um.

Entre os líderes deste ano, um internauta acredita que apenas um deles levará o prêmio: “Esse ano acho que só o Babu ganha esse apartamento”. “A pobre, isso aí deu pena”, lamentou um terceiro.

Tags:

BBB bbb 26 Big Brother Brasil

x