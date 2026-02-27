Menu
BBB
DESCULPAS

Edilson Capetinha pede desculpas após ser expulso do BBB 26

O ex-jogador de futebol foi acusado de agredir um colega de confinamento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

27/02/2026 - 23:45 h

Capetinha foi expulso do programa
Capetinha foi expulso do programa -

Edilson Capetinha quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez nesta quinta-feira, 26, quase duas semanas após ser expulso do BBB 26. O ex-jogador de futebol se desculpou por seu comportamento dentro do reality show.

O baiano iniciou o vídeo agradecendo o carinho dos fãs e amigos. “Primeira vez que estou falando aqui depois que eu saí do BBB. É um vídeo de agradecimento a todos os meus fãs, amigos, família, equipe e a todos os que torceram por mim... Tive a oportunidade de estar com o povo agora, que me abraçou de uma maneira tão legal, me senti especial”, disse.

“Joguei com o meu coração. Não poderia deixar de vir aqui agradecer. Estou muito feliz por saber que tem muita gente do meu lado. Pude assistir algumas cenas e quero aproveitar a oportunidade para pedir desculpas por algumas palavras que falei lá dentro do BBB”, disparou.

Por fim, o famoso alegou que se jogou de corpo e alma no reality show da TV Globo. “A gente acerta e a gente erra, mas o mais importante, as pessoas me conheceram de verdade. Entrei lá também para isso, para as pessoas conhecerem o Edílson da Silva Ferreira. Acho que foi legal! Não podia deixar de fazer esse vídeo de agradecimento a vocês”, concluiu.

Expulsão

Vale lembrar que Edilson foi expulso horas depois de protagonizar uma discussão acalorada com Leandro, conhecido na casa como “boneco”. Os dois baianos trocaram uma série de ofensas, quando o atleta se exaltou e colocou a mão no rosto do colega.

A atitude acabou sendo categorizada como uma agressão e feriu a principal regra do programa, fazendo com que ele fosse chamado no confessionário e expulso oficialmente.

x