Paredão falso, exilados e contragolpe nesta semana do BBB 26; entenda a dinâmica

Siga o A TARDE no Google

Informação foi divulgada ao vivo, na TV Globo - Foto: Divulgação

O BBB 26 anunciou nesta quinta-feira, 26, o primeiro Paredão Falso do reality show. A informação foi divulgada pelo apresentador Tadeu Schmidt, ao vivo, na TV Globo.

A dinâmica funcionará da seguinte forma: em um Paredão Triplo, que será formado no próximo domingo, 1º, um dos emparedados será levado para o quarto secreto.

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo explicou Tadeu, a dinâmica ocorrerá ao longo da semana e resultará na eliminação falsa de um dos participantes emparedados.

Ainda nesta quinta-feira, ocorre normalmente a Prova do Líder. Já na sexta-feira, 27, outra novidade invade o reality show: um participante será exilado e terá que dormir fora da casa. Ele terá o direito de indicar uma pessoa ao paredão.

Veja vídeo do anúncio: