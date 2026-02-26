Menu
BBB
VEM AI!

Paredão falso, exilados e contragolpe nesta semana do BBB 26; entenda a dinâmica

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

26/02/2026 - 14:49 h

O BBB 26 anunciou nesta quinta-feira, 26, o primeiro Paredão Falso do reality show. A informação foi divulgada pelo apresentador Tadeu Schmidt, ao vivo, na TV Globo.

A dinâmica funcionará da seguinte forma: em um Paredão Triplo, que será formado no próximo domingo, 1º, um dos emparedados será levado para o quarto secreto.

Segundo explicou Tadeu, a dinâmica ocorrerá ao longo da semana e resultará na eliminação falsa de um dos participantes emparedados.

Ainda nesta quinta-feira, ocorre normalmente a Prova do Líder. Já na sexta-feira, 27, outra novidade invade o reality show: um participante será exilado e terá que dormir fora da casa. Ele terá o direito de indicar uma pessoa ao paredão.

Veja vídeo do anúncio:

x