Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REALITY

Ana Paula Renault vai ganhar o BBB 26? Vidente revela destino de sister

Especulações sobre o vencedor do programa já circulam nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

04/03/2026 - 18:10 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ana Paula Renault no BBB 26
Ana Paula Renault no BBB 26 -

O BBB 26 vem movimentando as redes sociais, e as especulações sobre o possível vencedor do reality da TV Globo já circulam na web. Para o vidente Robério de Ogum, a veterana Ana Paula Renault já desponta como uma das favoritas ao prêmio.

De acordo com o espiritualista, a trajetória dela dentro do confinamento conta com forte proteção espiritual, com energias ligadas a Iemanjá, o que indicaria características como intuição aguçada, resistência emocional e capacidade de enfrentar os desafios do jogo.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para o vidente, esses elementos colocam a mineira como possível campeã do reality.

Leia Também:

Saiba como é o apartamento de luxo onde vive Babu Santana, do BBB 26
Manipulação? Globo muda regras de Paredão falso e web se revolta
Edilson Capetinha pede desculpas após ser expulso do BBB 26

No entanto, ele faz um alerta: para ter um desfecho positivo, ela precisa manter o equilíbrio no comportamento. “Se ela mantiver a calma, reequilibrar suas atitudes, controlar as emoções e seguir firme na sua verdade, ela vai ganhar”, prevê Robério.

Vidente acertou campeã do BBB 21

Segundo Robério, a participante tem grande proteção espiritual e reais chances de conquistar o prêmio. “Eu gravei e afirmo: a participante do BBB, Ana Paula Renault, tem uma proteção espiritual muito forte”, declarou.

O espiritualista também relembrou que, em edições anteriores, teria previsto a vitória de Juliette no Big Brother Brasil 21. Na época, a paraibana já era apontada como uma das favoritas do público, cenário semelhante ao que ocorre agora com Ana Paula Renault.

Vidente Robério de Ogum e Ana Paula Renault
Vidente Robério de Ogum e Ana Paula Renault | Foto: Divulgação

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ana paula renault bbb 26 Big Brother Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ana Paula Renault no BBB 26
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Ana Paula Renault no BBB 26
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Ana Paula Renault no BBB 26
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Ana Paula Renault no BBB 26
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x