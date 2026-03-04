Ana Paula Renault vai ganhar o BBB 26? Vidente revela destino de sister

Siga o A TARDE no Google

Ana Paula Renault no BBB 26 - Foto: Globo| Manoella Melo

O BBB 26 vem movimentando as redes sociais, e as especulações sobre o possível vencedor do reality da TV Globo já circulam na web. Para o vidente Robério de Ogum, a veterana Ana Paula Renault já desponta como uma das favoritas ao prêmio.

De acordo com o espiritualista, a trajetória dela dentro do confinamento conta com forte proteção espiritual, com energias ligadas a Iemanjá, o que indicaria características como intuição aguçada, resistência emocional e capacidade de enfrentar os desafios do jogo.

Para o vidente, esses elementos colocam a mineira como possível campeã do reality.

No entanto, ele faz um alerta: para ter um desfecho positivo, ela precisa manter o equilíbrio no comportamento. “Se ela mantiver a calma, reequilibrar suas atitudes, controlar as emoções e seguir firme na sua verdade, ela vai ganhar”, prevê Robério.

Vidente acertou campeã do BBB 21

Segundo Robério, a participante tem grande proteção espiritual e reais chances de conquistar o prêmio. “Eu gravei e afirmo: a participante do BBB, Ana Paula Renault, tem uma proteção espiritual muito forte”, declarou.

O espiritualista também relembrou que, em edições anteriores, teria previsto a vitória de Juliette no Big Brother Brasil 21. Na época, a paraibana já era apontada como uma das favoritas do público, cenário semelhante ao que ocorre agora com Ana Paula Renault.