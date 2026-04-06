Feriado na Bahia termina com 4 mortos e quase 50 acidentes

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Balanço foi divulgado pela PRF nesta segunda-feira, 6 - Foto: Divulgação | PRF

A Bahia registrou quase 50 acidentes e 4 mortes durante o feriado, segundo o balanço da Operação Semana Santa 2026, da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Houve redução no fluxo de veículos em comparação ao ano anterior e diminuição na letalidade dos acidentes de trânsito registrados no período.

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Tradicionalmente marcado por intenso deslocamento de veículos, especialmente na saída de Salvador em direção ao interior, o feriado deste ano apresentou fluxo menor.

A quinta-feira, historicamente o dia de maior movimento, registrou redução no volume de tráfego.

Na BR-324, rodovia que concentra historicamente o maior fluxo durante o período, foram contabilizados cerca de 40 mil veículos ao longo do dia, com maior intensidade entre 10h e 20h.

Apesar da redução, o retorno no domingo gerou pontos de congestionamento, com registros superiores a 15 quilômetros entre os municípios de Amélia Rodrigues e Simões Filho, além de retenções em diversos trechos.

De acordo com a PRF, os dados consolidados de fluxo do domingo, 5, ainda estão em apuração.

Outras rodovias também apresentaram movimento significativo na quinta-feira: a BR-116 registrou cerca de 47 mil veículos e a BR-101, aproximadamente 35 mil.

Durante a operação, a PRF teve os seguintes resultados:

6.817 pessoas fiscalizadas

5.261 veículos abordados

4.141 testes de alcoolemia realizados

No período, foram registrados:

47 sinistros de trânsito

17 acidentes graves

57 pessoas feridas

4 mortes

Em comparação com 2025, houve redução no número de óbitos — de 7 para 4 —, mas houve aumento no total de acidentes — de 44 para 47.

A maioria dos acidentes ocorreu no domingo (17 registros), seguido pela quinta-feira (13). As rodovias com maior incidência foram a BR-116 (12 acidentes), BR-324 (12) e BR-101 (8).

As principais causas identificadas foram:

Reação tardia ou ineficiente dos condutores

Ausência de distância segura entre veículos

Acesso à via sem a devida verificação de tráfego

Ingestão de álcool

Os tipos de acidentes mais frequentes foram colisão traseira (10 ocorrências) e colisão transversal (9).

Infrações

Entre as principais infrações constatadas durante a operação, destacam-se:

Ultrapassagens indevidas pela contramão em faixa contínua: 356

Veículos com sistema de iluminação irregular: 182

Veículos não licenciados: 159

Condutores sem habilitação: 134

Passageiros sem cinto de segurança: 106

Irregularidades no transporte de passageiros ou carga: 97

Veículos em mau estado de conservação: 94

Também foram registradas infrações relacionadas a ausência de equipamentos obrigatórios, uso inadequado de calçados ao dirigir, placas ilegíveis e recusa ao teste de alcoolemia.

Combate ao crime

Ainda conforme a PRF, as ações de enfrentamento à criminalidade resultaram em 21 pessoas detidas, sendo 3 por alcoolemia e 3 por receptação, o que resultou na recuperação de 3 veículos com registro de roubo ou furto.