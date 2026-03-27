Turista suíço tatua rosto de agente da PRF no bumbum após abordagem

Após o vídeo viralizar, Aaron tatuou no próprio bumbum o rosto do agente da PRF - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um episódio curioso envolvendo um turista estrangeiro ganhou grande repercussão nas redes sociais após uma decisão, no mínimo, inusitada. O suíço Aaron Imlig, que está em viagem pelo Brasil, viralizou ao transformar uma abordagem policial em uma tatuagem, feita em uma parte pouco convencional do corpo, na bunda.

A situação teve início em uma rodovia no Amazonas, onde o motociclista foi parado por um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o próprio turista, ele conduzia a moto em zigue-zague na pista no momento da abordagem. Durante a ação, o policial o repreendeu dizendo: “Aqui não é lugar de ficar fazendo palhaçada, você tem que andar reto. Você entende português?”.

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O estrangeiro registrou o momento e publicou o vídeo nas redes sociais, levantando questionamentos sobre a conduta do agente ao escrever: “É normal gritar assim com alguém?”. A publicação rapidamente atraiu a atenção de internautas brasileiros, gerando uma série de comentários.

Entre eles, críticas como: “Incrível a educação, o preparo para a abordagem”, e também justificativas: “Era para desviar dos buracos, se ferindo ao fazer zigue-zague na pista”. Alguns usuários afirmaram, inclusive, já conhecer o policial envolvido.

Após a repercussão, Aaron decidiu eternizar o episódio de forma irreverente. Em um estúdio de tatuagem em Manaus, ele tatuou no próprio bumbum o rosto do agente da PRF responsável pela abordagem. O momento também foi compartilhado em suas redes sociais, acompanhado da legenda: “O policial que me tornou viral… então eu tatuei ele no meu bumbum”.