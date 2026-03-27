Jovem percorre 670 km para matar avô e roubar joias de ouro

No veículo apreendido com a dupla, a polícia encontrou 184 gramas de ouro - Foto: Reprodução | g1

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de matar a tiros o próprio avô, de 66 anos, durante um assalto em Ubiratã, cidade no oeste do Paraná. A vítima, identificada como Alceu Slivinski, morreu no local.

O crime aconteceu na quarta-feira, 25, em um bar do próprio Alceu. De acordo com informações da polícia, o suspeito e um amigo, que também foi preso, saíram de Joinville (SC) e percorreram cerca de 670 km até o local.

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“Eles informaram que o intuito era roubar as joias que o avô tinha e vender. Eram algumas pulseiras, correntes e anéis de ouro”, informou o policial militar Victor Menezes, em entrevista ao g1.

O crime

Segundo as investigações, os suspeitos invadiram o bar e efetuaram disparos em frente ao estabelecimento, que estava aberto no momento do crime, mas sem clientes. Horas depois, os dois foram presos na BR-277, em Cascavel.

Imagens de câmeras de segurança do bar ajudaram a identificar a dupla e o carro usado na fuga. Segundo a Polícia Civil, o neto da vítima aparece no vídeo usando capuz, o que seria uma tentativa de não ser reconhecido pelo avô.

Em depoimento, o jovem confessou a participação no crime e disse que viajou com o amigo até Ubiratã para cometer o roubo. Segundo a polícia, o amigo receberia R$ 4 mil pelo apoio no crime.

No veículo apreendido com a dupla, a polícia encontrou 184 gramas de ouro, além da arma usada no crime. Os dois devem responder por latrocínio.