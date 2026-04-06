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AMOR NA ESTRADA?

Adolescente aprende a dirigir na internet e viaja 500 km para conhecer garota na Bahia

Jovem chegou a se envolver em um acidente de trânsito que causou danos ao veículo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/04/2026 - 12:38 h

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Incidente aconteceu na BR-242
Incidente aconteceu na BR-242 -

Um adolescente aprendeu a dirigir pela internet percorreu 550 km para encontrar uma garota, também adolescente, que conheceu por meio de um jogo online na Bahia. Nesse trajeto se envolveu em um acidente e acabou preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

O adolescente foi localizado pela PRF na última quarta-feira, 2. O jovem conduzia um veículo sem autorização na BR-242, no km 856, em Barreiras.

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O adolescente havia saído de Barra da Estiva com destino a Tangará da Serra, em Mato Grosso, com o objetivo conhecer a garota.

Segundo relato dado à PRF, o menor deixou a residência da família por volta das 23h do dia anterior com um veículo sem o conhecimento do pai.

Durante o trajeto, ele se envolveu em um acidente de trânsito que causou danos ao veículo, mas sem provocar lesões, o que permitiu que continuasse a viagem.

Em outro momento, ao tentar abastecer o automóvel, não conseguiu realizar o pagamento com o cartão e acabou entregando o aparelho de som do veículo como forma de quitação. No trecho da BR-242, o veículo ficou sem combustível e parou no acostamento.

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E agora?

O adolescente foi encaminhado à Unidade Operacional da PRF em Barreiras, onde recebeu assistência, incluindo alimentação.

O Conselho Tutelar foi acionado e assumiu o acompanhamento do caso.

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Tags:

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