AMOR NA ESTRADA?
Adolescente aprende a dirigir na internet e viaja 500 km para conhecer garota na Bahia
Jovem chegou a se envolver em um acidente de trânsito que causou danos ao veículo
Por Edvaldo Sales
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Um adolescente aprendeu a dirigir pela internet percorreu 550 km para encontrar uma garota, também adolescente, que conheceu por meio de um jogo online na Bahia. Nesse trajeto se envolveu em um acidente e acabou preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)
O adolescente foi localizado pela PRF na última quarta-feira, 2. O jovem conduzia um veículo sem autorização na BR-242, no km 856, em Barreiras.
O adolescente havia saído de Barra da Estiva com destino a Tangará da Serra, em Mato Grosso, com o objetivo conhecer a garota.
Segundo relato dado à PRF, o menor deixou a residência da família por volta das 23h do dia anterior com um veículo sem o conhecimento do pai.
Durante o trajeto, ele se envolveu em um acidente de trânsito que causou danos ao veículo, mas sem provocar lesões, o que permitiu que continuasse a viagem.
Em outro momento, ao tentar abastecer o automóvel, não conseguiu realizar o pagamento com o cartão e acabou entregando o aparelho de som do veículo como forma de quitação. No trecho da BR-242, o veículo ficou sem combustível e parou no acostamento.
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E agora?
O adolescente foi encaminhado à Unidade Operacional da PRF em Barreiras, onde recebeu assistência, incluindo alimentação.
O Conselho Tutelar foi acionado e assumiu o acompanhamento do caso.
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