PÁSCOA
Sexo e bebida no Domingo de Páscoa? Saiba o que não pode ser feito
Algumas regras da Igreja Católica proíbem certos atos do Domingo de Páscoa
Por Franciely Gomes
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As regras da Semana Santa continuam valendo para os fiéis da Igreja Católica neste Domingo de Páscoa, 5. Dia marcado pela ressurreição de Jesus Cristo, a data é voltada para celebração e tem menos imposições do que nos outros dias.
De acordo com católicos, o domingo costuma ser mais liberal e não possui restrições com relação a alimentação e bebidas alcoólicas, como na Sexta-Feira Santa. O consumo de carne e álcool, com moderação, está liberado.
Já a prática de atividade sexual entre os cônjuges também é liberada por membros da igreja neste dia. Além da ida a festas e eventos, como forma de celebração pela vida de Cristo.
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O que deve e não deve ser feito?
Apesar das liberações, a Igreja Católica faz algumas recomendações para os fiéis neste dia. Dentre elas a de evitar “trabalho servil desnecessário”, como atividades que impeçam o descanso ou a vivência religiosa da data e que podem ser adiadas.
Os católicos também orientam a participação em missas, momentos de reflexão, convivência e celebração em família. Além de práticas de caridade, como forma de honrar a bondade ensinada por Jesus.
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