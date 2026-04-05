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PÁSCOA

Sexo e bebida no Domingo de Páscoa? Saiba o que não pode ser feito

Algumas regras da Igreja Católica proíbem certos atos do Domingo de Páscoa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/04/2026 - 13:49 h

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Bebidas estão liberadas na Páscoa
Bebidas estão liberadas na Páscoa -

As regras da Semana Santa continuam valendo para os fiéis da Igreja Católica neste Domingo de Páscoa, 5. Dia marcado pela ressurreição de Jesus Cristo, a data é voltada para celebração e tem menos imposições do que nos outros dias.

De acordo com católicos, o domingo costuma ser mais liberal e não possui restrições com relação a alimentação e bebidas alcoólicas, como na Sexta-Feira Santa. O consumo de carne e álcool, com moderação, está liberado.

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Já a prática de atividade sexual entre os cônjuges também é liberada por membros da igreja neste dia. Além da ida a festas e eventos, como forma de celebração pela vida de Cristo.

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O que deve e não deve ser feito?

Apesar das liberações, a Igreja Católica faz algumas recomendações para os fiéis neste dia. Dentre elas a de evitar “trabalho servil desnecessário”, como atividades que impeçam o descanso ou a vivência religiosa da data e que podem ser adiadas.

Os católicos também orientam a participação em missas, momentos de reflexão, convivência e celebração em família. Além de práticas de caridade, como forma de honrar a bondade ensinada por Jesus.

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Tags:

páscoa religião semana santa

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