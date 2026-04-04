Exagerou no chocolate da Páscoa? Descubra o efeito na sua pele

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O chocolate, isoladamente, não é causa comprovada de acne - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Com a aproximação da Páscoa, aumenta o consumo de chocolate, gerando dúvidas sobre os efeitos do doce na pele, especialmente para quem tem tendência à acne. Especialistas afirmam que o problema não está no chocolate em si, mas no tipo e na quantidade ingerida.

A relação entre chocolate e acne ainda não é claramente estabelecida pela ciência. Estudos apresentam resultados variados: alguns indicam possível correlação, enquanto outros não encontram ligação significativa.

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Tipos de chocolate e efeitos na pele

Chocolate amargo (≥70% cacau):

Possui antioxidantes, auxilia na hidratação e na aparência saudável da pele. A recomendação é consumir cerca de 30 g por dia.

Chocolate ao leite e branco:

Tendem a aumentar a oleosidade da pele e podem favorecer o surgimento de acne. Chocolate branco não contém massa de cacau e ainda pode afetar a saúde cardiovascular.

Evidências científicas

Alguns estudos sugerem efeitos adversos:

Pesquisa placebo-controlada mostrou aumento de lesões em homens com pele propensa à acne após consumo de chocolate sem adição de sabor por curto período.

Outro estudo indicou que ingestão diária de 25 g de chocolate escuro (≈99% cacau) por 4 semanas elevou lesões inflamatórias em pessoas predispostas à acne.

O aumento da produção de sebo e a resposta inflamatória podem estar ligados ao açúcar e ao leite presentes nos chocolates comuns. Apesar disso, os flavonoides do cacau têm efeito antioxidante, embora sua influência direta sobre acne ainda seja incerta.

Recomendações dos especialistas

O chocolate, isoladamente, não é causa comprovada de acne. No entanto, excesso de produtos industrializados ricos em açúcar e gordura pode favorecer lesões em pessoas predispostas. Dietas com alto índice glicêmico e elevado consumo de leite e derivados apresentam impacto maior sobre a acne do que o chocolate em si.

A orientação dermatológica é equilibrar o consumo e fazer escolhas conscientes, incorporando o chocolate à rotina de forma moderada.