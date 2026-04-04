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INTIMIDADE

Descubra qual posição sexual as mulheres adoram e os homens evitam

Debate nas redes revela contraste entre homens e mulheres

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

04/04/2026 - 19:47 h

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Posição sexual bastante conhecida voltou ao centro das discussões
Posição sexual bastante conhecida voltou ao centro das discussões -

Uma posição sexual bastante conhecida voltou ao centro das discussões após viralizar nas redes sociais por um motivo curioso. Enquanto muitas mulheres relatam se sentir mais confiantes e no controle ao praticá-la, parte dos homens afirma não ser tão fã.

O debate ganhou força após usuários do Reddit apontarem a posição de “vaqueira” como uma das menos favoritas entre o público masculino. Ainda assim, ela segue como uma das preferidas entre mulheres, principalmente pela autonomia que proporciona.

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Nos relatos compartilhados, a posição, em que a mulher assume um papel mais ativo, aparece como uma forma de explorar o próprio corpo, controlar o ritmo e se sentir mais confortável durante o sexo. Para muitas, esse protagonismo contribui diretamente para o aumento da autoestima.

Por outro lado, entre os homens, surgem percepções diferentes. Alguns mencionam desconforto ou insegurança, citando a sensação de perda de controle, preocupações com desempenho e até o receio de não corresponder às expectativas da parceira.

Especialistas indicam que essas diferenças podem estar relacionadas a construções culturais sobre gênero e sexualidade.

Historicamente associados a um papel dominante, homens podem estranhar dinâmicas em que essa lógica se inverte, enquanto mulheres têm buscado cada vez mais liberdade e protagonismo também na intimidade.

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Tags:

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