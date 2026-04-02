Atletas trocam esporte por conteúdo adulto e faturam milhões de reais

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Mudança tem sido impulsionada pela falta de retorno econômico consistente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Cada vez mais, atletas têm encontrado fora das arenas esportivas uma forma mais lucrativa de ganhar dinheiro. O que antes era um corpo moldado exclusivamente para performance passou a ser utilizado como principal ativo financeiro em plataformas digitais.

A mudança tem sido impulsionada pela dificuldade de transformar anos de dedicação ao esporte em retorno econômico consistente.

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A australiana Renee Gracie, de 28 anos, decidiu encerrar sua trajetória no automobilismo profissional após enfrentar dificuldades financeiras.

Em busca de maior estabilidade, passou a produzir conteúdo adulto na internet e afirma ter alcançado ganhos milionários com a nova atividade.

No futebol, a inglesa Madelene Wright, 25, também redirecionou sua carreira. Após episódios extracampo afetarem sua permanência no esporte, ela encontrou nas plataformas digitais uma fonte de renda mais vantajosa, chegando a lucrar mais do que quando atuava profissionalmente.

A tendência também se reflete no fisiculturismo, modalidade que exige altos investimentos em alimentação, treinos e competições, mas nem sempre garante retorno financeiro. O norte-americano Nick Trigili, de 40 anos, observa que muitos atletas têm buscado alternativas fora dos palcos, justamente pela falta de previsibilidade nos ganhos dentro do esporte.

No Brasil, o ex-fisiculturista Rafael Martinz, de 24 anos, seguiu um caminho semelhante. Após anos de dedicação intensa sem retorno proporcional, ele optou por migrar para plataformas de conteúdo adulto. Segundo relata, a decisão se mostrou financeiramente vantajosa: em menos de um ano, o faturamento ultrapassou R$ 2 milhões.

O movimento revela uma transformação no perfil de carreira de atletas, que passam a enxergar no ambiente digital uma alternativa mais rentável e previsível do que o esporte profissional tradicional.

“Passei anos vivendo uma rotina extremamente rígida, investindo alto no meu corpo e competindo, mas sem retorno financeiro real. Hoje eu consigo ganhar em um mês o que não ganhava em anos no fisiculturismo, com liberdade para trabalhar de onde quiser”, destacou.