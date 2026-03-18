AMOR MILIONÁRIO
Preço da solidão: solteiros investem valor milionário para achar amor
Os solteiros estão buscando novas alternativas para encontrar um par
Por Franciely Gomes
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Encontrar um amor tem sido uma tarefa cada vez mais difícil para os solteiros. Apesar da disponibilidade de aplicativos de relacionamento, algumas pessoas estão optando por investir valores milionários, chegando até a R$ 5,2 milhões, na busca do par romântico perfeito.
Segundo informações divulgadas pelo portal norte-americano New York Post, solteiros estão contratando um serviço que os conecta a um consultor e coach pessoal, que busca conectá-los ao parceiro, ou parceira, ideal.
Em entrevista ao veículo de comunicação, um ex-advogado chamado Elliot revelou que assinou um pacote VIP deste serviço pelo montante de US$ 20 mil, equivalente a R$ 100 mil, onde achou sua esposa, que também se tornou mãe de seu filho.
Em seu relato, ele também informou que recentemente surgiu um novo pacote de namoro para clientes ultra-VIP, pelo valor de US$ 1 milhão, equivalente a R$ 5,2 milhões.
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Outros serviços
Engana-se quem pensa que o serviço se limita apenas a orientações amorosas. Outras empresas também oferecem equipes personalizadas de cabelo e maquiagem para as mulheres, juntamente com a avaliação de pretendentes futuros.
De acordo com a “casamenteira” Bonnie Winston, os contratos amorosos duram uma média de seis e doze meses e custam de US$ 60 mil (R$ 313 mil) a US$ 200 mil (R$ 1 milhão).
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