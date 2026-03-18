AMIZADE COLORIDA
Sexo entre amigos fortalece a união; veja o que diz a ciência
O envolvimento sexual entre duas pessoas próximas pode ser bom para ambos
Por Franciely Gomes
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Engana-se quem pensa que misturar amizade e sexo pode ser algo negativo. Segundo uma pesquisa recente, a transa entre amigos não rompe os vinculos e pode fortalecer a relação entre as pessoas.
De acordo com os números, levantados por um app de relacionamentos, 69% das mulheres e 47% dos homens revelaram que já se envolveram sexualmente com um amigo ou amiga próxima.
Eles alegam que a famosa “amizade colorida” fortalece o vínculo e a ligação entre um casal, pois une prazer, confiança, intimidade emocional e conhecimento do outro. Essas relações também nascem da convivência e da afinidade, com acordos previamente combinados.
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Confiança é a base de tudo
Para Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo e relacionamentos do site MeuPatrocínio, a confiança e o alinhamento de expectativas são fatores fundamentais para que esse tipo de dinâmica funcione para um casal.
“Crescemos em um mundo em que as pessoas romantizam muito o relacionamento, mas esquecem do que realmente importa: alguém que te apoie e incentive a crescer e evoluir como pessoa”, disse ele.
O profissional ainda reforçou que a relação pode se manter como amizade, mesmo após o envolvimento sexual. “Quando há respeito e transparência, a relação pode se transformar e continuar existindo de outras formas, inclusive como amizade”, concluiu.
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