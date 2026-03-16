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Geração Z estabelece prioridades inusitadas ao comprar imóvel

Os jovens estão escolhendo critérios específicos para poder se mudar

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/03/2026 - 14:37 h

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Os membros da Geração Z estão em busca de mais qualidade de vida
Os membros da Geração Z estão em busca de mais qualidade de vida -

Os jovens estão estabelecendo alguns critérios para comprar um imóvel em 2026. Segundo um estudo realizado pela Brain Inteligência Estratégica, divulgado no ano passado, a Geração Z tem priorizado áreas de lazer e espaços para atividade física na hora de escolher o apartamento.

Nos estados do Nordeste os números são ainda maiores, principalmente com relação às piscinas. Dados revelam que a academia é importante para 69% dos jovens, enquanto as piscinas são imprescindíveis para 89% deles.

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Os nascidos entre 1995 e 2010 também têm focado em ambientes com academias e áreas com espaços para a prática de atividades físicas, como quadras esportivas, pois estão focados em priorizar saúde e bem-estar, seja físico ou emocional.

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Jovens são os que mais sonham com imóveis

Além de buscarem opções de lazer na compra de um imóvel, os integrantes da Geração Z também são os que mais sonham em conseguir comprar uma casa ou apartamento próprio.

De acordo com uma pesquisa do Grupo QuintoAndar, realizada em parceria com a Ipsos-Ipec, 50% dos jovens de 18 a 28 anos afirmam que pretendem comprar um imóvel. Este percentual é maior do que a média nacional, que chega a marca de 41%.

Entretanto, cerca de 41% dos entrevistados alegam que não possuem dinheiro para dar entrada ou financiar um imóvel. Já 30% reforça que os preços subiram demais e 21% apontam os juros muito altos dos financiamentos como uma das principais barreiras.

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Tags:

Comportamento Geração Z imóvel

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