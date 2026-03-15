Cientistas descobrem por que os dias estão ficando mais longos

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A duração do dia aumentou a uma taxa de cerca de 1,33 milissegundo por século - Foto: Freepik

A mudança climática pode estar alterando um fenômeno fundamental do planeta: a duração dos dias na Terra. Um estudo publicado na revista científica Journal of Geophysical Research: Solid Earth aponta que o aquecimento global está desacelerando levemente a rotação do planeta, o que faz com que os dias fiquem um pouco mais longos.

De acordo com os pesquisadores, o fenômeno está ligado ao derretimento de grandes massas de gelo em regiões como a Groenlândia e a Antártida. Quando o gelo derrete, a água se redistribui pelos oceanos, alterando a distribuição de massa do planeta. Essa mudança afeta o equilíbrio da Terra e pode modificar levemente sua rotação.

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Segundo o estudo, a duração do dia aumentou a uma taxa de cerca de 1,33 milissegundo por século. Embora pareça pouco, os cientistas consideram o fenômeno incomum em escalas geológicas.

Como os cientistas chegaram à conclusão

A pesquisa foi conduzida por especialistas da Universidade de Viena e da ETH Zurich. Os cientistas analisaram fósseis de foraminíferos bentônicos, organismos marinhos microscópicos cuja composição química permite reconstruir condições ambientais do passado.

Esses dados ajudaram a estimar:

quanto gelo existia no planeta em diferentes períodos

variações no nível do mar

mudanças na distribuição de água ao longo do tempo

“A partir da composição química dos fósseis de foraminíferos, podemos inferir flutuações do nível do mar”, explicou Kiani Shahvandi, pesquisador da Universidade de Viena.

Impacto pode superar influência da Lua

Segundo os autores, a redistribuição de massa causada pelo derretimento do gelo já influenciou mudanças recentes na rotação da Terra. Nas últimas décadas, o fenômeno aumentou a duração do dia em cerca de 1,3 milissegundo por século.

Os pesquisadores afirmam que esse impacto climático pode se tornar maior que o efeito gravitacional da Lua até o fim do século XXI.

Efeitos em tecnologias de precisão

Mesmo mudanças muito pequenas podem gerar impactos em áreas que dependem de medições extremamente precisas, como:

navegação espacial

sistemas de satélite

tecnologias de geolocalização

“Mesmo que as mudanças sejam de apenas milissegundos, elas podem causar problemas em áreas que exigem informações exatas sobre a rotação da Terra”, afirmou Benedikt Soja, professor de geodésia espacial da ETH Zurich.

Os cientistas destacam ainda que a velocidade atual da mudança climática não tem precedentes nos últimos 3,6 milhões de anos, sendo fortemente associada às atividades humanas.