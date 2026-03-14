Aprenda como recuperar o rejunte do banheiro em minutos

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Truque simples devolve o branco do rejunte do banheiro - Foto: Freepik

Com o tempo, o rejunte de pisos e revestimentos acaba acumulando poeira, gordura e umidade, deixando o ambiente com aparência encardida. A situação é comum principalmente em áreas úmidas, como o banheiro, onde a limpeza precisa ser mais frequente.

Segundo o técnico de operações João Pedro Lúcio, da Maria Brasileira, quanto mais tempo a sujeira permanece no local, mais ela se impregna no material, dificultando a remoção.

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“Pelo menos uma vez por mês é bom fazer uma limpeza mais pesada para recuperar o aspecto de limpo”, orienta o especialista, ao UOL.

Mistura caseira com vinagre e bicarbonato

Uma solução simples e bastante conhecida para limpar rejunte envolve o uso de vinagre branco e bicarbonato de sódio.

Se o rejunte não estiver muito sujo, a recomendação é aplicar apenas o vinagre branco diretamente na área. Deixe agir entre 20 e 30 minutos, esfregue com uma esponja (preferencialmente o lado verde) e depois retire o excesso com um pano úmido. Finalize com um pano seco.

Receita para rejunte muito encardido

Quando a sujeira está mais impregnada, o especialista recomenda uma mistura mais potente:

250 ml de água

250 ml de suco de limão

5 colheres de sopa de bicarbonato de sódio

Aplique a mistura sobre o limo ou sujeira, deixe agir por 10 minutos e esfregue com uma esponja. Depois, retire o excesso com um pano úmido e finalize secando o local.

Cuidado ao misturar produtos

O técnico alerta que misturar produtos químicos diferentes pode ser perigoso. “Não aconselho misturar bicarbonato de sódio com água oxigenada ou outras misturinhas, pois a reação química pode prejudicar quem está fazendo a limpeza”, explica João Pedro.

Para maior segurança, o ideal é utilizar luvas e máscara durante o processo.

Faça um teste antes de aplicar

Antes de usar qualquer produto caseiro, a recomendação é fazer um teste em uma pequena área do rejunte, de preferência em um ponto menos visível.

Aplique a mistura, aguarde cerca de 15 minutos, limpe bem e observe se o piso apresentou alguma alteração. Se estiver tudo normal, a solução pode ser aplicada no restante da área.

Evite que a mistura seque

Outro cuidado importante é não deixar a mistura secar completamente no rejunte. Caso isso aconteça, reaplique um pouco da solução para manter a área úmida até o momento da limpeza. Esse cuidado facilita a remoção da sujeira e melhora o resultado final.

Diferença entre porcelanato e cerâmica

Apesar de poderem ser limpos com produtos semelhantes, porcelanato e cerâmica exigem alguns cuidados específicos. O porcelanato possui uma camada de polimento que pode manchar dependendo do produto utilizado, especialmente se tiver coloração forte.

Já a cerâmica costuma ser mais resistente e absorve menos gordura, o que reduz o risco de manchas.

Produtos que devem ser evitados

Alguns produtos podem danificar o piso ou o rejunte e devem ser evitados:

sabão em pó

ceras e realçadores de brilho

acetona

soda cáustica

escovas ou vassouras muito abrasivas

Usar produtos adequados e manter uma rotina de limpeza periódica ajuda a preservar o piso e garantir que o banheiro permaneça com aspecto limpo e bem cuidado por mais tempo.