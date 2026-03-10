Deixar carregador na tomada pode ser mais perigoso do que parece

Especialistas alertam que aparelhos conectados sem uso podem aumentar o consumo de energia - Foto: Freepik

Deixar carregadores e aparelhos eletrônicos conectados à tomada mesmo quando não estão em uso é um hábito comum em muitas casas. Apesar de parecer inofensiva, a prática pode representar riscos elétricos e até contribuir para o aumento do consumo de energia ao longo do tempo, segundo especialistas.

A técnica em segurança do trabalho Andreia Silva alerta que aparelhos ligados à rede elétrica por longos períodos podem apresentar problemas, principalmente quando as instalações da residência são antigas ou não passam por manutenção adequada. Segundo ela, deixar equipamentos conectados por muito tempo pode gerar riscos elétricos e até de incêndio.

“Deixar aparelhos eletrônicos ligados na tomada por muito tempo pode gerar riscos elétricos e de incêndio, principalmente quando não há manutenção adequada ou quando a instalação elétrica é antiga”, afirma.

Andreia explica que muitos aparelhos continuam consumindo energia mesmo quando aparentemente estão desligados. “Muitos aparelhos continuam consumindo energia mesmo em modo stand-by, como TV, micro-ondas e carregadores”, diz. Ela também destaca que o uso contínuo pode provocar aquecimento de componentes internos. “O uso contínuo pode causar aquecimento da fonte ou do transformador, aumentando o risco de falhas”, completa.

Outro ponto de atenção, segundo a técnica, é a sobrecarga de tomadas e extensões. “Tomadas ou extensões sobrecarregadas também podem aquecer e provocar curto-circuito”, alerta.

Consumo de energia

De acordo com o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, Daniel Sarmento, carregadores conectados à tomada sem estarem ligados ao celular ou a outro dispositivo realmente consomem energia, mas em quantidade pequena.

“Carregadores na tomada sem aparelho plugado têm consumo, porém bem pequeno. A recomendação é retirar da tomada por questão de segurança, já que qualquer aparelho sem uso energizado gera risco desnecessário”, afirma.

O especialista também explica que aparelhos em modo stand-by continuam consumindo energia. “O modo standby consome um volume pequeno de energia que, no médio e longo prazo, é relevante”, diz.

Ele acrescenta que equipamentos que permanecem com luzes indicadoras ligadas também continuam usando eletricidade. “Todos os aparelhos que estão conectados na tomada e ficam com alguma luz acesa estão consumindo energia”, ressalta.

Outro problema comum é a sobrecarga de tomadas. Segundo Sarmento, ligar vários aparelhos em um mesmo ponto pode comprometer a segurança da instalação elétrica. “Vários aparelhos conectados em um mesmo ponto podem sobrecarregar a tomada, podendo gerar aquecimento e curto-circuito no local”, explica.

Atenção na hora de comprar

O subcomandante do 14º Batalhão de Bombeiros Militar em Madre de Deus, major BM Leandro Vialto, reforça que a população também deve ter atenção na hora de adquirir equipamentos elétricos.

“Nunca adquirir equipamentos que não foram testados e aprovados pelo Inmetro. Muitos carregadores falsificados não possuem sistemas de segurança para impedir sobrecarga ou garantir isolamento elétrico adequado”, afirma.

O major também destaca alguns cuidados básicos no uso de equipamentos elétricos, como evitar aparelhos com fios danificados, não utilizá-los próximos à água quando não forem apropriados para isso, não sobrecarregar tomadas e instalar no quadro de energia da residência um Disjuntor Diferencial Residual (DDR), dispositivo que ajuda a proteger contra choques elétricos e sobrecargas.

Em caso de princípio de incêndio causado por um aparelho elétrico, a orientação é interromper imediatamente o fornecimento de energia.

“A pessoa deve ir ao quadro de distribuição principal da residência e desligar todos os disjuntores. Se não tiver acesso ao quadro, deve desligar a energia diretamente no medidor, no padrão da casa”, orienta o major.

Após o desligamento da energia, o fogo pode ser combatido com um extintor adequado e o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.

Especialistas reforçam que medidas simples no dia a dia podem reduzir significativamente o risco de acidentes domésticos, como retirar aparelhos da tomada quando não estiverem em uso por longos períodos, evitar o uso de benjamins e extensões para eletrodomésticos, manter a fiação em boas condições e contratar profissionais qualificados para realizar qualquer intervenção na rede elétrica da residência.

*Sob a supervisão do editor Anderson Orrico