Prenúncio do apocalipse e azar: Lua de Sangue desta terça atrai o mal?

Conhecido como Lua de Sangue, o primeiro eclipse lunar total de 2026 aconteceu na manhã desta terça-feira, 3, entre 5h e 6h (horário de Brasília). Com ele, veio à tona diversas superstição a respeito do fenômeno, que pôde ser observado em partes das Américas, Ásia e Oceania.

No Brasil, a visibilidade foi parcial e limitada, pois a Lua estava baixa no horizonte, próxima ao momento do pôr.

Lendas e mitos

Ao longo dos anos, incas, mesopotâmicos, hindus, povos ancestrais da América e África construíram interpretações sobre os eclipses. Para muitas civilizações antigas, a chamada Lua de Sangue era vista como um presságio sombrio.

Incas

Entre os incas, o tom avermelhado do eclipse lunar era interpretado como um jaguar atacando e devorando a Lua. Temendo que o animal voltasse sua fúria contra a Terra, as pessoas gritavam, sacudiam lanças e faziam barulho com a ajuda de cães, na esperança de espantar a ameaça.

Mesopotâmia

Na antiga Mesopotâmia, o fenômeno era encarado como um ataque direto ao rei. Como já conseguiam prever eclipses com certa precisão, adotavam uma estratégia curiosa: colocavam um “rei substituto” no trono durante o evento.

Enquanto o verdadeiro monarca se escondia, alguém considerado dispensável assumia simbolicamente o posto. Após o eclipse, o substituto desaparecia e o soberano legítimo reassumia o poder.

Hindu

Na tradição hindu, eclipses lunares são associados ao demônio Rahu. Segundo a lenda, ele teria bebido o elixir da imortalidade, mas foi decapitado pelo Sol e pela Lua. Como já havia ingerido a poção, sua cabeça tornou-se imortal e passou a perseguir os dois astros.

Quando os alcança e os “engole”, ocorre o eclipse — mas a Lua reaparece, pois Rahu não possui corpo. Em várias regiões da Índia, o fenômeno ainda é cercado de cuidados: alimentos e água são protegidos, rituais de purificação são realizados e mulheres grávidas evitam certas atividades para resguardar o bebê.

Gestação e saúde

Uma superstição muito comum em países latinos e na Índia é que mulheres grávidas devem evitar sair de casa ou usar objetos metálicos (como facas ou tesouras) durante o eclipse. A crença sugere que isso poderia causar manchas de pele ou más-formações no bebê. Porém, não há qualquer evidência científica que sustente isso.

O outro lado

Nem todos os mitos, porém, têm um tom ameaçador. Povos indígenas norte-americanos, como os Hupa e os Luiseño, da Califórnia, acreditavam que a Lua ficava doente ou ferida durante o eclipse. Cabia então à comunidade ajudá-la a se recuperar. Os Luiseño, por exemplo, entoavam cânticos de cura para restaurar a Lua escurecida.

Na África Ocidental, o povo Batammaliba, do Togo e Benim, enxerga o eclipse como um desentendimento entre o Sol e a Lua. Para eles, é um momento simbólico de reconciliação — ocasião ideal para que as pessoas também resolvam conflitos e deixem antigas desavenças para trás.

Já nas culturas islâmicas, o eclipse é tratado sem superstição. Sol e Lua são sinais da grandeza de Alá, e durante o fenômeno são feitas orações especiais, como a Salat al-Khusuf, dedicada ao eclipse lunar. As preces pedem perdão e reafirmam a devoção e a reverência a Deus.

Cristianismo

No cristianismo, o eclipse lunar foi muitas vezes associado à ira divina e relacionado à crucificação de Jesus. Curiosamente, a Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera, o que impede que um eclipse ocorra exatamente nesse dia.

Pior dia do ano?

De acordo com a astróloga Márcia Sensitiva, esta terça-feira, 3 de março, será o pior dia de 2026. Em entrevista ao podcast de Tati Pilão, ela associou a data com falhas sistêmicas, vulnerabilidades sociais e desajustes na saúde. A declaração de Márcia foi associada ao fenômeno.

A astróloga apontou que o eclipse lunar em Virgem, em coincidência com a Lua Cheia, interfere diretamente nas ações e decisões tomadas neste dia. Em sua análise, ela afirmou que o evento pode representar um “pico de uma purgação coletiva”.

“É o momento em que o mundo será confrontado com falhas sistêmicas, vulnerabilidades sociais e desajustes principalmente na saúde”, alegou.

A sensitiva orientou as pessoas a ficarem quietas, em oração, sem tomar decisões importantes. De acordo com Márcia, os serviços públicos também ficarão instáveis. "É um dia nefasto”, destacou.

Por que Lua de Sangue

A expressão Lua de Sangue ganhou força em 2013 com o lançamento do livro 'Quatro Luas de Sangue', do pastor John Hagee. A obra popularizou a chamada “profecia da lua de sangue”, que associava uma sequência de quatro eclipses totais em 2014 e 2015 a eventos apocalípticos, especialmente por coincidirem com feriados judaicos.

Apesar de críticas e rejeições por parte de líderes religiosos, o termo se espalhou e passou a ser amplamente utilizado pela mídia.

Afinal, por que a Lua fica vermelha

A coloração avermelhada ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua e bloqueia a luz solar direta. Parte da luminosidade atravessa a atmosfera terrestre antes de alcançar a superfície lunar.

Durante o eclipse, a atmosfera terrestre dispersa a luz azul e permite que apenas a luz vermelha atinja a superfície da Lua, produzindo o efeito conhecido como Lua de Sangue