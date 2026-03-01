Menu
VIRALIZOU

Nada de paquera: mulher usa Tinder para buscar emprego e é contratada

Mulher fez três entrevistas de emprego após atualizar a bio no aplicativo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/03/2026 - 16:55 h

Mulher fez três entrevistas de emprego após atualizar a bio no aplicativo
Mulher fez três entrevistas de emprego após atualizar a bio no aplicativo -

A sueca Samantha Rogers decidiu usar o Tinder para procurar novas oportunidades profissionais. Ela atualizou sua biografia no aplicativo com uma mensagem clara de que estava “buscando trabalho”.

Depois disso, a mulher despertou o interesse de conexões que, em menos de uma semana, a levaram diretamente a três entrevistas de emprego.

“Durante muito tempo, o Tinder ofereceu pouca ou nenhuma vantagem para mim, mas só porque eu não tive sucesso em encontros amorosos no aplicativo não significava que eu não pudesse usar a plataforma de forma criativa para outros fins, como networking”, contou, em entrevista à revista Fortune.

Rapidamente, ela foi chamada para conversas e viu sua carreira decolar. Depois disso, porém, o Tinder destacou que o app de namoro é “dedicado a promover conexões pessoais significativas, não comerciais”.

Samantha Rogers ressaltou que, embora tenha conseguido entrevistas — e até algumas recomendações internas —, abordou cada contato com cautela, verificando a legitimidade das oportunidades e mantendo um olhar atento a sua própria segurança.

