'Tinder das montanhas' une casais e viraliza na Suíça

Patrick e Cathy no topo do pico Wandflue, na Suíça. - Foto: GABRIEL MONNET/AFP

Cathy e Patrick gostam de contar como se conheceram: graças a uma mensagem deixada em um caderno vermelho em uma montanha na Suíça. Cansada de aplicativos de namoro, a mulher recorreu ao chamado ‘Tinder das montanhas’.

“Foi uma bela maneira de nos encontrarmos”, lembra Cathy Rotzetter, 58 anos, em uma recente caminhada no cantão de Friburgo, no oeste do país alpino.

Cathy tomou uma decisão em outubro do ano passado. Depois de escalar o Wandflue (2.133 metros), ela escreveu seus dados de contato no caderno vermelho que encontrou lá em cima.

Nove meses depois, ela está abraçada a Patrick, com o topo do Wandflue ao fundo.

"No caderno, escrevi que gosto de caminhar tranquilamente, mas que gosto de tomar uma bebida depois do esforço", conta ela com uma risada.

Patrick, que tem a mesma idade de Cathy e preferiu não revelar o nome à AFP, escalou a montanha uma semana depois. E quando chegou ao cume, ficou encantado com a mensagem de Cathy.

"Seremos dois"

A ideia do 'Tinder das montanhas' surgiu em um momento de solidão no topo do Dent de Broc, que tem vista para o pitoresco Lago Gruyère a uma altura de 1.829 metros. Uma aposta entre amigos fez o resto.

Thibaud Monney é um alpinista apaixonado de 29 anos e, quando estava contemplando a magnífica paisagem do topo do Dent de Broc, veja que gostaria de compartilhar o momento com alguém.

Sem pensar duas vezes, ele escreveu o que estava pensando em um caderno com capa de couro, do tipo tradicionalmente encontrado nos cumes do cantão de Friburgo para que os montanhistas deixassem algumas informações.

“Subi para ver o pôr do sol e estava sozinho, da próxima vez seremos dois”, escreveu o jovem. "Coloquei meu número de telefone e uma pessoa entrou em contato comigo", conta.

Patrick e Cathy, ambos com 58 anos, leem o caderno do “Tinder das Montanhas” | Foto: GABRIEL MONNET/AFP

Os colegas de Thibaud Monney, um professor de Marcenaria para pessoas com deficiência, brincavam dizendo que ele poderia deixar vários cadernos no topo das montanhas.

"E isso funcionou bem", disse ele em uma recente caminhada até o topo de La Vudalla (1.670 m), que oferece uma vista sublime de Gruyère, região onde o famoso queijo é produzido.

"Vários casais foram formados graças a esses cadernos", disse ele ao folhear um deles, que colocou ao lado do livro de visitas, ambos protegidos por um armário de metal preso a uma grande cruz de madeira.

Thibaud Monney colocou cadernos nos sete cumes do cantão de Friburgo, mas a ideia foi tão bem-sucedida que os cadernos do amor agora podem ser encontrados em montanhas de toda a Suíça e, às vezes, muito mais longe, até na Argentina.

A natureza, "um bom filtro"

Thibaud Monney fica orgulhoso quando ouve falar de casais que se reuniram graças a essa iniciativa.

"Muitas vezes há mensagens de agradecimentos por ter criado isso. Quando alguém encontra um amor ou uma amizade graças aos cadernos, fica claro que fiz alguém feliz", diz ele.

O caderno no topo de La Vudalla confirma que seu sistema está na moda. "Apaixonado por montanhas, esqui e escalada", diz uma das mensagens, junto com outra de alguém que procura uma alma gêmea que "ame esportes, (heavy) metal e mulheres tatuadas".

Ao contrário dos algoritmos cada vez mais complexos para reuniões online, o filtro do caderno vermelho "é muito simples".

“Se você fizer contato com alguém, essa pessoa também chegou ao topo e ama profundamente a natureza e as montanhas. Vocês já têm algo em comum”, explica Thibaud Monney.

Cathy Rotzetter concorda. "O amor compartilhado pela natureza é um bom filtro", diz ela. A escolha das montanhas também é um meio de fazer uma seleção inicial de acordo com a idade e as habilidades físicas.

Embora La Vudalla seja uma das mais acessíveis, apenas os alpinistas mais corajosos e em forma conseguirão alcançar o caderno vermelho do Vanil de l'Ecri, a 2.376 metros.

Thibaud Monney desistiu das plataformas de namoro e, com o tempo, também encontrou uma companheira. Mas sem ajuda direta dos cadernos.

“Ela me viu na TV falando sobre o ‘Tinder nas montanhas’, entrou em contato comigo e agora estou feliz”.