Após insucesso com encontros no Tinder, usuário aciona Procon

Um usuário do aplicativo de relacionamento Tinder procurou o Procon após não conseguir marcar encontros, mesmo após ter impulsionado o seu perfil na plataforma, ao longo de 4 anos. A identidade do homem, morador de Porto Alegre (RS), não foi divulgada.

De acordo com o diretor do Procon Porto Alegre, Rafael Gonçalves, o formulário, preenchido em outubro, foi registrado com um relato do histórico do usuário no app e um "desabafo".

"Ele está há quatro anos pagando o perfil e não conseguiu nenhum encontro. Ele se sente prejudicado não ter conseguido um encontro", explicou.

O Procon, entidade destinada a mediar conflitos entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços, aguarda um pronunciamento do Tinder, que tem até quinta-feira (7) para responder aos questionamentos da instituição.