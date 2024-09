Homem marca 'date' por app, é dopado e tem casa furtada

- Foto: Divulgação / PCGO

Um "date" marcado por um aplicativo de relacionamento em Anápolis, a cerca de 55 km de Goiânia, no último sábado, 31, terminou de maneira inesperada e desagradável. Segundo relato do homem de 61 anos, ele foi dopado e teve sua casa roubada pela mulher com quem havia saído.



De acordo com o relato de um homem de 61 anos, ele foi dopado com um medicamento durante o encontro e, ao acordar, descobriu que sua casa estava vazia.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o idoso conheceu a mulher por meio do aplicativo e combinaram de se encontrar às 21h40 na Avenida Minas Gerais, no bairro Jundiaí. Após a reunião inicial, foram para a residência dele, localizada no bairro Residencial Centenário.

O homem relatou que acredita ter sido drogada com algum remédio durante a visita. Ele afirmou que permaneceu acordado até cerca de 00h30 do dia 1º de setembro, adormecendo logo em seguida e só despertando por volta das 10h da manhã seguinte.

Ao acordar, o homem se deparou com a casa vazia e percebeu que diversos itens haviam sido furtados. Entre os objetos levados estavam uma TV de 39 polegadas, um celular Redmi Note, um fogão cooktop, um forno elétrico, um botijão de gás, uma parafusadeira, um liquidificador, três panelas e R$ 3 mil em dinheiro.

O caso foi registrado como furto e está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).