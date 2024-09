Criança é esquecida em ônibus e fica presa por 7 horas

- Foto: Getty Imagens

Em Dallas, nos Estados Unidos, uma menina de 4 anos foi esquecida dentro de um ônibus escolar na terça-feira, 27 de agosto. Segundo informações de um jornal local, a criança, chamada Araiya, ficou aproximadamente sete horas sozinha no veículo antes de ser resgatada. Naquele dia, a temperatura fora do ônibus atingia cerca de 32°C.

Robert Pruitt, pai de Araiya, relatou à Fox News que a filha embarcou no ônibus escolar antes das 8h da manhã. No entanto, a menina não chegou à escola, pois foi deixada no veículo, que estava estacionado. “Minha esposa me ligou desesperada, dizendo que nossa filha havia sido esquecida no ônibus escolar por sete horas”, contou Pruitt.

De acordo com o pai, Araiya é autista não-verbal, o que impediu que ela conseguisse comunicar ou chamar a atenção. “Isso provavelmente contribuiu para que ela fosse esquecida”, explicou Pruitt.

Após ser resgatada, Araiya foi levada ao hospital e, felizmente, recebeu alta rapidamente. No entanto, seu pai, Robert Pruitt, está exigindo justiça. “Confiei minha filha aos cuidados deles e houve uma falha. Estou aliviado por ela estar aqui conosco, mas ela está traumatizada e em sofrimento”, disse Pruitt.

A Clinton P. Russell Elementary School, por meio de um comunicado à imprensa, afirmou que está investigando o incidente. “A segurança de nossos alunos é nossa maior prioridade”, afirmou a nota.