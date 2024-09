Angra anuncia pausa nas atividades: "É hora de parar"

Banda revelou que, após mais de 11 anos de dedicação, chegou a hora de uma pausa - Foto: Reprodução | Instagram

O Angra, uma das bandas mais icônicas do metal brasileiro, anunciou na manhã desta segunda-feira, 2, que fará uma pausa em suas atividades. No entanto, antes de entrar em um "período sabático", o grupo planeja uma turnê especial para celebrar os 20 anos de seu aclamado álbum "Temple of Shadows".

Em um comunicado oficial, a banda revelou que, após mais de 11 anos de intensa dedicação — compondo, gravando e se apresentando em diversos países e cidades pelo mundo — chegou a hora de uma pausa.

"Este descanso é necessário para que possamos retornar ainda mais fortes e inspirados. Sabemos que será difícil estar longe dos palcos como Angra, e sentiremos falta da nossa amizade e do bom relacionamento que temos como banda. Agradecemos profundamente pelo apoio incondicional e pela paixão que vocês sempre demonstraram pela nossa música. Sem vocês, o Angra não seria o que”, explicaram os integrantes.

Antes do hiato, o Angra promete alguns eventos especiais para os fãs. O grupo anunciou o lançamento de um DVD acústico gravado na Ópera de Arame, em Curitiba, um trabalho do qual se dizem extremamente orgulhosos. Além disso, a banda realizará uma turnê pela Europa em outubro e novembro deste ano. No final de 2024 e início de 2025, o Angra dará início à turnê "Interlude", que celebrará os 20 anos do álbum "Temple of Shadows" e incluirá os maiores sucessos de sua carreira.

