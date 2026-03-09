Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COMPORTAMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RISCOS

Deixar o carregador na tomada aumenta a conta de luz? Entenda riscos

Hábito pode causar danos no dia a dia

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

09/03/2026 - 18:40 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Hábito pode causar danos no dia a dia
Hábito pode causar danos no dia a dia -

Deixar o carregador conectado à tomada é um hábito presente na casa de muitos brasileiros. No entanto, essa praticidade pode gerar impactos negativos no bolso.

O hábito, considerado fácil e prático para pessoas com uma rotina corrida, faz com que o acessório continue consumindo energia da residência ao permanecer conectado à tomada 24 horas por dia, mesmo quando o celular não está carregando.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Essa prática é conhecida como consumo em modo de espera. Embora seja pequeno, o gasto ocorre de forma contínua.

Leia Também:

Turismo LGBTQIA+: os países que exigem cautela e quais são referência
Prenúncio do apocalipse e azar: Lua de Sangue desta terça atrai o mal?
Nada de paquera: mulher usa Tinder para buscar emprego e é contratada

Por que isso acontece?

Com o carregador conectado à rede elétrica, alguns componentes permanecem funcionando mesmo sem estarem em uso. Ou seja, o aparelho continua ligado, ainda que não esteja desempenhando sua função.

O consumo aumenta à medida que vários acessórios ficam conectados sem uso dentro de casa, o que pode se tornar um peso na conta de luz ao longo do tempo.

Mesmo que o gasto seja baixo, retirar o carregador da tomada, além de ajudar a reduzir o consumo de energia, também previne riscos, como curto-circuitos e danos causados por surtos elétricos.

Como mudar o hábito?

  • Crie um gatilho visual

Coloque um pequeno bilhete perto da tomada ou da cama com algo como: “Desligou o carregador?”.

  • Associe a outro hábito

Tente relacionar a ação com algo que você já faz no dia a dia. Por exemplo: Tirar o carregador da tomada quando retirar o celular.

  • Use a regra dos três segundos

Terminou de carregar? Espere três segundos e retire o carregador da tomada. Quanto mais rápido a ação for feita, menor a chance de esquecer.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carregador de celular conta de luz tomada

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Hábito pode causar danos no dia a dia
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

Hábito pode causar danos no dia a dia
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Hábito pode causar danos no dia a dia
Play

"Chá revelação": mulher expõe traições do marido em reunião de família

x