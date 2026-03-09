RISCOS
Deixar o carregador na tomada aumenta a conta de luz? Entenda riscos
Hábito pode causar danos no dia a dia
Deixar o carregador conectado à tomada é um hábito presente na casa de muitos brasileiros. No entanto, essa praticidade pode gerar impactos negativos no bolso.
O hábito, considerado fácil e prático para pessoas com uma rotina corrida, faz com que o acessório continue consumindo energia da residência ao permanecer conectado à tomada 24 horas por dia, mesmo quando o celular não está carregando.
Essa prática é conhecida como consumo em modo de espera. Embora seja pequeno, o gasto ocorre de forma contínua.
Por que isso acontece?
Com o carregador conectado à rede elétrica, alguns componentes permanecem funcionando mesmo sem estarem em uso. Ou seja, o aparelho continua ligado, ainda que não esteja desempenhando sua função.
O consumo aumenta à medida que vários acessórios ficam conectados sem uso dentro de casa, o que pode se tornar um peso na conta de luz ao longo do tempo.
Mesmo que o gasto seja baixo, retirar o carregador da tomada, além de ajudar a reduzir o consumo de energia, também previne riscos, como curto-circuitos e danos causados por surtos elétricos.
Como mudar o hábito?
- Crie um gatilho visual
Coloque um pequeno bilhete perto da tomada ou da cama com algo como: “Desligou o carregador?”.
- Associe a outro hábito
Tente relacionar a ação com algo que você já faz no dia a dia. Por exemplo: Tirar o carregador da tomada quando retirar o celular.
- Use a regra dos três segundos
Terminou de carregar? Espere três segundos e retire o carregador da tomada. Quanto mais rápido a ação for feita, menor a chance de esquecer.
