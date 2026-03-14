Entenda por que seu rosto parece diferente nas selfies do celular

Nos smartphones, a câmera frontal costuma usar uma lente grande-angular - Foto: Freepik

Você tira uma selfie no celular e estranha o resultado: o nariz parece maior, o rosto mais arredondado ou alguns traços parecem diferentes do que você vê no espelho. Essa sensação é bastante comum e, na maioria das vezes, não tem relação com sua aparência real.

O principal motivo está em um fator técnico da fotografia chamado distância focal, que influencia diretamente na forma como a câmera registra o rosto. Na prática, o celular não está “piorando” sua aparência. O que acontece é uma distorção óptica causada pela lente da câmera frontal.

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O que é distância focal

A distância focal é uma característica da lente que define o ângulo de visão da câmera e a forma como os objetos aparecem na imagem. Em termos simples, ela determina se a câmera captura uma cena mais ampla ou mais aproximada.

Nos smartphones, a câmera frontal costuma usar uma lente grande-angular, que permite enquadrar mais elementos na foto, ideal para selfies em grupo ou para mostrar o fundo da cena. No entanto, esse tipo de lente também pode provocar distorção de perspectiva, especialmente quando a câmera está muito próxima do rosto.

Por que o rosto fica diferente

Quando a lente grande-angular está perto do rosto, as partes que ficam mais próximas da câmera parecem maiores. Isso faz com que o nariz pareça maior, enquanto áreas mais distantes, como as laterais do rosto, parecem menores.

O resultado é uma imagem que pode parecer diferente do que você vê no espelho. Em fotografia profissional, retratos costumam ser feitos com lentes entre 50 mm e 85 mm, que produzem uma perspectiva mais natural do rosto humano.

Já em smartphones, a câmera frontal geralmente equivale a cerca de 22 mm a 26 mm, um campo de visão muito mais amplo.

A distância da câmera também influencia

Outro fator que intensifica a distorção é a proximidade entre o celular e o rosto. Quando você tira uma selfie com o braço estendido, a câmera pode ficar a menos de 40 centímetros da face, o que amplifica o efeito da lente grande-angular.

Por outro lado, quando alguém tira uma foto sua a uma distância maior, por exemplo, usando a câmera traseira a um ou dois metros, o resultado costuma parecer mais natural. Isso acontece porque a distância maior reduz a distorção de perspectiva.

Como melhorar suas selfies

Alguns ajustes simples podem ajudar a deixar as selfies mais naturais:

afaste um pouco mais o celular do rosto

incline levemente o aparelho em vez de posicioná-lo totalmente de frente

utilize o modo retrato do smartphone

experimente usar a câmera traseira com temporizador

Em alguns aparelhos, como o Samsung Galaxy Z Flip, é possível usar a câmera traseira com a tela externa como visor, o que facilita tirar selfies com melhor qualidade.

Selfies não mostram exatamente sua aparência

É importante lembrar que selfies não representam fielmente a aparência real de uma pessoa. A combinação de lente grande-angular, proximidade da câmera e processamento de imagem altera a perspectiva do rosto.

Por isso, se você sente que “fica estranho” nas selfies, saiba que não está sozinho, e que o motivo é técnico, não estético.