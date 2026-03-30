Estudo revela que homens performáticos afastam 74% das mulheres

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Pesquisa revelou que mulheres costumam perder o interesse ao notar esse tipo de comportamento - Foto: Freepik

Uma pesquisa recente do aplicativo de relacionamentos Happn revelou a autenticidade como um dos principais critérios de interesse para mulheres no Brasil.

O levantamento mostrou que 38% das usuárias afirmam já ter identificado comportamentos em que um pretendente utilizava discursos feministas ou “desconstruídos” como estratégia de conquista — os chamados homens performáticos.

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Segundo a pesquisa, 74% das mulheres relataram perder o interesse e encerrar a interação ao notar que esse posicionamento não se sustenta na prática.

Os dados apontam para uma mudança nas dinâmicas afetivas. Se, por um lado, o Trendbook 2026 do Happn mostra homens mais abertos à sensibilidade, por outro, as mulheres brasileiras demonstram que não valorizam discursos autoafirmados sem consistência.

Para 53% das entrevistadas, a principal ‘green flag’ — que são comportamentos e sinais positivos — está na naturalidade com que valores e posicionamentos surgem durante a conversa, sem necessidade de rótulos ou declarações explícitas.

Diferenças geracionais

Entre as mulheres da Geração Z, 52% consideram positivo ou essencial que valores progressistas estejam presentes no perfil. Ainda assim, desse grupo, 32% dizem ter identificado esse tipo de comportamento várias vezes.

Já entre as mulheres com mais de 35 anos, prevalece uma abordagem mais pragmática: 46% preferem não associar política aos relacionamentos, priorizando a conexão interpessoal.

Atitudes concretas são determinantes

Entre os comportamentos mais valorizados, destacam-se:

Escuta ativa e respeito ao consentimento em todas as etapas da interação (21%)

Cuidados no encontro presencial, como atenção à segurança e divisão justa da conta (18%)

Posicionamento diante de atitudes tóxicas (8%)

O levantamento reforça que, para essas mulheres, não basta reivindicar alinhamento ao feminismo; é necessário demonstrá-lo no cotidiano.

O que é uma pessoa performática

Uma pessoa performática é aquela cuja forma de ser, agir e se apresentar está fortemente baseada na encenação de papéis sociais, especialmente ligados à masculinidade.

Ou seja, ao invés de expressar espontaneamente sua identidade, ele tende a “atuar” conforme expectativas externas, muitas vezes buscando validação social.