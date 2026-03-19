Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COMPORTAMENTO


ENVELHECIMENTO PRECOCE

Estresse alheio 'rouba' anos da sua juventude; entenda

Estudo revela que o estresse pode afetar a saúde física e mental

Por Franciely Gomes

19/03/2026 - 10:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O estrese dos outros pode acelerar o envelhecimento biológico
Engana-se quem pensa que só o próprio estresse é prejudicial à saúde. Um estudo recente revelou que conviver diariamente com pessoas estressadas pode acelerar o processo de envelhecimento humano.

Segundo a pesquisa, publicada na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, cultivar relacionamentos estressantes aumenta o nível de cortisol e consequentemente desgasta os músculos, acelerando o envelhecimento biológico.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As análises, coletadas de mais de 2 mil adultos, revelaram que cada situação de estresse alheio acelera o relógio biológico em até 1,5%. Esse fenômeno deixa o corpo em estado de alerta constante, conhecido também como estresse crônico.

Sintomas

Dentre os principais sintomas de estresse crônico, que pode ser adquirido durante a convivência e falta de controle das pessoas ao redor, estão:

  • Fadiga constante
  • Insônia
  • Irritabilidade
  • Dificuldade de concentração
  • Dores musculares
  • Tensão
  • Problemas digestivos
  • Baixa imunidade
  • Alterações no apetite ou libido

Como evitar?

Uma das principais maneiras de evitar este envelhecimento precoce e outras questões envolvendo saúde mental e física é se afastar de pessoas estressadas no dia a dia.

Viver em ambientes calmos, evitar discussões bobas e se afastar de relações baseadas em obrigação ou convivência diária são outrs passo importantes para uma cura eficaz.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

envelhecimento estresse Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

