ENVELHECIMENTO PRECOCE
Estresse alheio 'rouba' anos da sua juventude; entenda
Estudo revela que o estresse pode afetar a saúde física e mental
Por Franciely Gomes
Engana-se quem pensa que só o próprio estresse é prejudicial à saúde. Um estudo recente revelou que conviver diariamente com pessoas estressadas pode acelerar o processo de envelhecimento humano.
Segundo a pesquisa, publicada na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, cultivar relacionamentos estressantes aumenta o nível de cortisol e consequentemente desgasta os músculos, acelerando o envelhecimento biológico.
As análises, coletadas de mais de 2 mil adultos, revelaram que cada situação de estresse alheio acelera o relógio biológico em até 1,5%. Esse fenômeno deixa o corpo em estado de alerta constante, conhecido também como estresse crônico.
Sintomas
Dentre os principais sintomas de estresse crônico, que pode ser adquirido durante a convivência e falta de controle das pessoas ao redor, estão:
- Fadiga constante
- Insônia
- Irritabilidade
- Dificuldade de concentração
- Dores musculares
- Tensão
- Problemas digestivos
- Baixa imunidade
- Alterações no apetite ou libido
Como evitar?
Uma das principais maneiras de evitar este envelhecimento precoce e outras questões envolvendo saúde mental e física é se afastar de pessoas estressadas no dia a dia.
Viver em ambientes calmos, evitar discussões bobas e se afastar de relações baseadas em obrigação ou convivência diária são outrs passo importantes para uma cura eficaz.
