Trancista e candidata à Deusa do Ébano: quem era Karielle, morta com o filho na Bahia

Reprodução/Reprodução - Foto: Karielle

Uma mulher identificada como Karielle Lima Marques de Souza e o filho dela, Nicolas Marques Sodré, de 6 anos, foram mortos a facadas no domingo, 5, em Ibirapitanga, no sul da Bahia.

Karielle atuava como atendente de classe no grupo escolar municipal Edson Ramos, localizado no bairro Novo. Além disso, era trancista e capoeirista, tendo inclusive representado o município no concurso Deusa do Ébano 2025, promovido pelo bloco afro Ilê Aiyê, em Salvador.

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O Bloco Ilê Aiyê divulgou uma nota de pesar lamentando a morte da ex-candidata.

"Este não é um caso isolado. É reflexo de uma estrutura que insiste em violentar, silenciar e interromper vidas negras. É urgente que a sociedade, o poder público e todas as instituições assumam seu papel no enfrentamento dessa realidade, com políticas efetivas, proteção às mulheres e responsabilização rigorosa dos agressores.", escreveu o bloco.

Recentemente, Karielle havia se tornado mãe pela segunda vez, o filho mais novo tem apenas 2 meses.

Mãe e filho mortos a facadas | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Relembre o crime

O principal suspeito do duplo homicídio é Rolemberg Santos de Pina, de 32 anos. O ataque ocorreu em frente à casa onde Karielle morava, também no bairro Novo. Ela saía da residência quando foi surpreendida pelo homem, que, conforme relatos de testemunhas, estava escondido atrás de um carro.

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vizinho da vítima, Rolemberg teria se aproveitado do momento em que o companheiro de Karielle havia saído para trabalhar para cometer o crime.

Após esfaquear mãe e filho, ele fugiu. Posteriormente, foi encontrado morto em um imóvel na zona rural de Maraú, também no sul da Bahia. Segundo a polícia, havia indícios de que ele teria tirado a própria vida.