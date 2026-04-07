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POLÍCIA

Trancista e candidata à Deusa do Ébano: quem era Karielle, morta com o filho na Bahia

Bloco Ilê Aiyê divulgou uma nota de pesar lamentando a morte da ex-candidata

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/04/2026 - 7:47 h

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Reprodução/Reprodução
Reprodução/Reprodução -

Uma mulher identificada como Karielle Lima Marques de Souza e o filho dela, Nicolas Marques Sodré, de 6 anos, foram mortos a facadas no domingo, 5, em Ibirapitanga, no sul da Bahia.

Karielle atuava como atendente de classe no grupo escolar municipal Edson Ramos, localizado no bairro Novo. Além disso, era trancista e capoeirista, tendo inclusive representado o município no concurso Deusa do Ébano 2025, promovido pelo bloco afro Ilê Aiyê, em Salvador.

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O Bloco Ilê Aiyê divulgou uma nota de pesar lamentando a morte da ex-candidata.

"Este não é um caso isolado. É reflexo de uma estrutura que insiste em violentar, silenciar e interromper vidas negras. É urgente que a sociedade, o poder público e todas as instituições assumam seu papel no enfrentamento dessa realidade, com políticas efetivas, proteção às mulheres e responsabilização rigorosa dos agressores.", escreveu o bloco.

Recentemente, Karielle havia se tornado mãe pela segunda vez, o filho mais novo tem apenas 2 meses.

Mãe e filho mortos a facadas
Mãe e filho mortos a facadas | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Relembre o crime

O principal suspeito do duplo homicídio é Rolemberg Santos de Pina, de 32 anos. O ataque ocorreu em frente à casa onde Karielle morava, também no bairro Novo. Ela saía da residência quando foi surpreendida pelo homem, que, conforme relatos de testemunhas, estava escondido atrás de um carro.

Imagem ilustrativa da imagem Trancista e candidata à Deusa do Ébano: quem era Karielle, morta com o filho na Bahia
| Foto: Reprodução/Redes Sociais

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Vizinho da vítima, Rolemberg teria se aproveitado do momento em que o companheiro de Karielle havia saído para trabalhar para cometer o crime.

Após esfaquear mãe e filho, ele fugiu. Posteriormente, foi encontrado morto em um imóvel na zona rural de Maraú, também no sul da Bahia. Segundo a polícia, havia indícios de que ele teria tirado a própria vida.

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Tags:

facadas mãe e filho Polícia

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