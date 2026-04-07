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POLÍCIA

Caso Thaila Cruz: sem corpo, polícia conclui caso como homícidio

Suspeito já foi identificado, indiciado e já possui mandado de prisão decretado

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

07/04/2026 - 17:18 h | Atualizada em 07/04/2026 - 18:04

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PC declara desaparecimento de Thaila da Lima Cruz como homicídio
PC declara desaparecimento de Thaila da Lima Cruz como homicídio -

O inquérito que investiga o desaparecimento da adolescente Thaila da Lima Cruz, de 17 anos, ocorrido no dia 29 de abril de 2025 em Candeias foi concluído, mesmo sem o corpo da garota ter sido encontrado, e encaminhado ao Poder Judiciário nesta quinta-feira, 2.

Na ocasião, a adolescente saiu de sua residência, no município de São Francisco do Conde, em Candeias, na manhã do dia 29 de abril de 2025.

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Caso foi definido como homicídio

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a adolescente foi morta e teve seu corpo ocultado.

O autor do crime foi identificado, indiciado e já possui mandado de prisão decretado pelo Poder Judiciário, após a conclusão das investigações realizadas pela PCBA.

Desaparecimento de Thaila da Lima Cruz foi declarado como homicídio
Desaparecimento de Thaila da Lima Cruz foi declarado como homicídio | Foto: Reprodução | Redes Sociais

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Indícios de homicídio

Conforme indica o delegado Marcos Laranjeira, responsável pelo caso, os crimes de homicídio e ocultação de cadáver foram evidenciados a partir dos elementos coletados durante as apurações.

“Tendo como base diversas diligências, provas materiais, digitais e depoimentos, bem como amparo em jurisprudência, é possível afirmar que houve os crimes mencionados e a definição da autoria. Agora é questão de tempo para alcançar o investigado”, detalhou.

Entenda a possível motivação do crime

De acordo com a Polícia Civil, a principal linha de investigação para a motivação do crime seria um possível envolvimento da vítima com integrantes de grupos criminosos rivais da região.

Mesmo com a conclusão do inquérito policial, a polícia segue em diligências para localizar o autor e o corpo da vítima. Informações podem ser repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), por meio do telefone 181.

Último contato de Thaila

Momentos antes de ser dada como desaparecida, Thaila da Lima Cruz descreveu estar perdida em uma área de mata.

“Deu red! kkk, tô em um lugar que nem sei onde é, estou perdida”, disse a adolescente em mensagens enviadas a amigos pouco antes de desaparecer.

Na linguagem jovem, “deu red” significa que algo deu errado, indicando confusão e desespero. Além disso, em outro contato, Thaila teria pedido dinheiro à mãe, reforçando a preocupação da família.

Logo após as tentativas de contato, suas redes sociais foram desativadas e o número de telefone foi cancelado.

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Tags:

desaparecimento Polícia

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