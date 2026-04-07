POLÍCIA
Líder de facção baiana ligada ao CV e por trás de fuga de detentos é preso no RJ
Prisão ocorreu no RJ após ação conjunta que mirou facção ligada ao Comando Vermelho
Siga o A TARDE no Google
Um homem apontado como líder financeiro do Primeiro Comando de Eunápolis, facção criminosa ligada ao Comando Vermelho (CV), e sua esposa foram presos nesta terça-feira, 07, em uma operação conjunta entre as Polícias Civis da Bahia e do Rio de Janeiro.
O casal era considerado foragido da Justiça e foram localizados em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde aconteceram as prisões.
De acordo com a PC, os investigados exerciam papéis importantes na facção. Eles eram envolvidos com:
- tráfico de drogas;
- lavagem de dinheiro.
Ambos estão à disposição da Justiça, tendo sido submetidos à audiência de custódia, e serão inicialmente encaminhados ao sistema prisional local, posteriormente podendo ser transferidos ao Conjunto Penal de Eunápolis.
Leia Também:
Polícia mira “Princesa” do CV que comandava facção de dentro da prisão
Rainha do Sul: advogada apontada como líder do BDM tem OAB suspensa
Compra de votos e fraude: vereadores de Juazeiro são afastados após operação da PF
Trancista e candidata à Deusa do Ébano: quem era Karielle, morta com o filho na Bahia
Facção responsável por fuga de 16 detentos
A facção cujos dois suspeitos integram, o Primeiro Comando de Eunápolis, foi responsável por uma grande fuga de detentos do Conjunto Penal de Eunápolis.
Ao todo, 16 detentos conseguiram escapar do presídio, e, até o momento, somente um foi recapturado, identificado como Valtinei dos Santos Lima, conhecido como “Dinei”, localizado em 6 de setembro de 2025.
Já os outros detentos ou morreram em ações policiais, ou seguem foragidos
Mortos em ações policiais
- Anailton Souza Santos (“Nino”) – morto em confronto em Eunápolis (16 de janeiro de 2025);
- Rubens Lourenço dos Santos (“Binho Zoião”) – morto em megaoperação no Rio de Janeiro (outubro de 2025).
Foragidos
- 13 detentos seguem sendo procurados pelas autoridades (nomes não divulgados).
Relembre o caso
Em dezembro de 2024, 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis fugiram. Na ocasião, homens armados invadiram o presídio, dando início à ação que resultou na grande fuga.
Desde então, as forças de segurança vêm realizando operações para localizar os fugitivos.
Ex-diretora do presídio foi presa por facilitar fuga
A ex-diretora do Conjunto Penal de Eunápolis, Joneuma Silva Neres, foi presa preventivamente por, supostamente, ter facilitado a fuga dos detentos.
Porém, em março deste ano ela foi liberada do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, após permanecer mais de um ano custodiada. Ela saíu acompanhada da filha, que na época tinha 8 meses.
Em mais um desdobramento das investigações, a Polícia Civil cumpriu, no início de março, novos mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados ao caso. A ex-diretora esteve entre os alvos da operação. Durante uma das diligências, um suspeito conseguiu escapar após atirar contra os policiais. No local, foram encontrados entorpecentes, quantias em dinheiro e anotações que devem contribuir para o avanço das apurações.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes