CRIME ORGANIZADO
Vereador preso e mãe de Oruam foragida: operação policial no Rio mira CV
Ao todo, outras cinco pessoas também foram presas
Por Ane Catarine
A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta quarta-feira, 11, o vereador carioca Salvino Oliveira (PSD) durante a Operação Contenção Red Legacy, que investiga a estrutura nacional do Comando Vermelho (CV). Além dele, outras cinco pessoas também foram presas.
Segundo as investigações, o parlamentar teria negociado diretamente com o traficante Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca”, uma autorização para realizar campanha eleitoral na comunidade da Gardênia Azul, área dominada pelo CV.
Em troca, o vereador teria articulado benefícios para a facção, apresentados publicamente como ações voltadas à população local. Entre elas, segundo a polícia, estaria a instalação de quiosques na região.
Para os investigadores, o objetivo das negociações seria transformar territórios dominados pelo CV em bases eleitorais.
Ligação com família de Marcinho VP
A operação também mira integrantes da família de Marcinho VP, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho. Ele é pai do rapper Oruam.
De acordo com a investigação, a esposa do traficante e mãe do artista, Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, atuaria como intermediária de interesses do grupo fora do sistema prisional.
A polícia afirma que ela participava da circulação de informações entre integrantes da facção e de articulações com operadores externos.
Outro investigado apontado como peça importante na estrutura do grupo é Landerson Lucas dos Santos, sobrinho de Marcinho VP.
Segundo a polícia, ele atuaria como elo entre lideranças da facção, integrantes que operam em comunidades dominadas pelo grupo e pessoas envolvidas em atividades econômicas ligadas ao CV.
Entre essas atividades estariam serviços, imóveis e outros negócios utilizados para gerar recursos e ampliar o poder da organização.
Márcia e Landerson não foram localizados nos endereços ligados a eles e são considerados foragidos da Justiça.
O que diz o vereador preso?
Salvino Oliveira nega as acusações. O vereador afirmou não ter qualquer ligação com o traficante Doca, disse que não participou da instalação de quiosques na Gardênia Azul e garantiu não conhecer os familiares do traficante Marcinho VP.
Ao chegar à Cidade da Polícia, o parlamentar afirmou que está “sendo vítima de uma briga política”.
Outros alvos da operação
Ao todo, a Polícia Civil cumpre 13 mandados de prisão. Até a última atualização desta matéria, seis pessoas haviam sido presas, enquanto quatro alvos já estavam presos.
Entre os investigados estão:
- Arnaldo da Silva Dias, o Samurai (já encarcerado)
- Francisco Glauber de Oliveira, o GL (já encarcerado)
- Hélio da Costa Silva, major da PM (preso nesta quarta)
- Landerson Lucas dos Santos (foragido)
- Leandro Oliveira Loiola, policial militar (preso nesta quarta)
- Luiz Claudio Machado, o Marreta (já encarcerado)
- Márcia Gama dos Santos Nepomuceno (foragida)
- Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP (já encarcerado)
- Reuel de Almeida Silva Fernandes, capitão da PM (preso nesta quarta)
- Rodrigo Paiva Lopes, policial militar (preso nesta quarta)
- Salvino Oliveira Barbosa, vereador (preso nesta quarta)
- Thiago Monteiro Gomes Marcelino, policial militar (preso nesta quarta)
- Thomás dos Santos Machado, policial militar (preso nesta quarta)
