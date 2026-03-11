Menu
POLÍTICA
CRIME ORGANIZADO

Vereador preso e mãe de Oruam foragida: operação policial no Rio mira CV

Ao todo, outras cinco pessoas também foram presas

Ane Catarine

Por Ane Catarine

11/03/2026 - 9:55 h | Atualizada em 11/03/2026 - 10:09

Polícia Civil do Rio
Polícia Civil do Rio -

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta quarta-feira, 11, o vereador carioca Salvino Oliveira (PSD) durante a Operação Contenção Red Legacy, que investiga a estrutura nacional do Comando Vermelho (CV). Além dele, outras cinco pessoas também foram presas.

Segundo as investigações, o parlamentar teria negociado diretamente com o traficante Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca”, uma autorização para realizar campanha eleitoral na comunidade da Gardênia Azul, área dominada pelo CV.

Em troca, o vereador teria articulado benefícios para a facção, apresentados publicamente como ações voltadas à população local. Entre elas, segundo a polícia, estaria a instalação de quiosques na região.

Para os investigadores, o objetivo das negociações seria transformar territórios dominados pelo CV em bases eleitorais.

Ação militar no Brasil? O que pode mudar se EUA classificarem CV e PCC como terroristas
Policiais civis são presos por extorquir integrantes do CV
Corpo decapitado é encontrado com bilhete do CV e recado macabro
Quem é Mickey, suspeito que trocou o BDM pelo CV e é acusado de matar dentista

Ligação com família de Marcinho VP

A operação também mira integrantes da família de Marcinho VP, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho. Ele é pai do rapper Oruam.

De acordo com a investigação, a esposa do traficante e mãe do artista, Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, atuaria como intermediária de interesses do grupo fora do sistema prisional.

Márcia Gama e Oruam
Márcia Gama e Oruam | Foto: Reprodução/Redes Sociais

A polícia afirma que ela participava da circulação de informações entre integrantes da facção e de articulações com operadores externos.

Outro investigado apontado como peça importante na estrutura do grupo é Landerson Lucas dos Santos, sobrinho de Marcinho VP.

Segundo a polícia, ele atuaria como elo entre lideranças da facção, integrantes que operam em comunidades dominadas pelo grupo e pessoas envolvidas em atividades econômicas ligadas ao CV.

Entre essas atividades estariam serviços, imóveis e outros negócios utilizados para gerar recursos e ampliar o poder da organização.

Márcia e Landerson não foram localizados nos endereços ligados a eles e são considerados foragidos da Justiça.

O que diz o vereador preso?

Salvino Oliveira nega as acusações. O vereador afirmou não ter qualquer ligação com o traficante Doca, disse que não participou da instalação de quiosques na Gardênia Azul e garantiu não conhecer os familiares do traficante Marcinho VP.

Ao chegar à Cidade da Polícia, o parlamentar afirmou que está “sendo vítima de uma briga política”.

Vereador Salvino Oliveira
Vereador Salvino Oliveira | Foto: Reprodução/TV Globo

Outros alvos da operação

Ao todo, a Polícia Civil cumpre 13 mandados de prisão. Até a última atualização desta matéria, seis pessoas haviam sido presas, enquanto quatro alvos já estavam presos.

Entre os investigados estão:

  • Arnaldo da Silva Dias, o Samurai (já encarcerado)
  • Francisco Glauber de Oliveira, o GL (já encarcerado)
  • Hélio da Costa Silva, major da PM (preso nesta quarta)
  • Landerson Lucas dos Santos (foragido)
  • Leandro Oliveira Loiola, policial militar (preso nesta quarta)
  • Luiz Claudio Machado, o Marreta (já encarcerado)
  • Márcia Gama dos Santos Nepomuceno (foragida)
  • Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP (já encarcerado)
  • Reuel de Almeida Silva Fernandes, capitão da PM (preso nesta quarta)
  • Rodrigo Paiva Lopes, policial militar (preso nesta quarta)
  • Salvino Oliveira Barbosa, vereador (preso nesta quarta)
  • Thiago Monteiro Gomes Marcelino, policial militar (preso nesta quarta)
  • Thomás dos Santos Machado, policial militar (preso nesta quarta)

