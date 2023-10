Em busca de novos negócios, prefeito de Amargosa visita a China | A TARDE

O prefeito de Amargosa e vice-presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Júlio Pinheiro (PT), está em viagem à China até o próximo dia 16 deste mês de outubro, com o objetivo de estreitar relações, fazer intercâmbio e novos negócios nas áreas de educação, tecnologia, alimentos e agronegócios.

Na agenda, Pinheiro e sua comitiva vai ter encontro com representantes da Universidade de Xangai e reuniões com as empresas Deej World (alimentos), Dahua Technology e CCCC China Communications Construction Co., Ltd. CCCC).

Fazem parte também da comitiva baiana, liderada por Pinheiro, o deputado federal Jorge Solla, os prefeitos Quinho (Belo Campo e presidente da UPB) e Danilo italiano (Nova Itarana), e a representante do Governo do Estado da Bahia, Caúra Damasceno, coordenadora de Cooperação Internacional.

O grupo de autoridades, de acordo com Pinheiro, pretende ampliar o conhecimento em inovação e gestão pública, na visita à Universidade de Xangai, além de firmar acordos de intenção de novos investimentos com as empresas dos segmentos de alimentos, agronegócio e tecnologia.

“Esta viagem será muito importante para o município, para Bahia e o Brasil, que vem estreitando relações com a China. Vamos trazer novos negócios para desenvolver a economia, gerar empregos e ampliar nossos conhecimentos em melhoramento genético e expandir a operação do frigorífico da região”, declara.

A Smart City Expo Shangai também está no roteiro do prefeito de Amargosa, município que recebeu pela segunda vez o Selo Connected Smart Cities, na 9ª edição do Connected Smart Cities & Mobility. Na Bahia, apenas Salvador e Amargosa receberam o selo. Pinheiro comenta que “o selo é o reconhecimento nacional de que a cidade tem promovido ações para criar um ecossistema de inovação, facilitando a vida do cidadão e trazendo modernidade à gestão pública. Na visita a exposição em Xangai, vamos ter novos insights para continuarmos inovando”.

A viagem à China inclui ainda visita à Ponte Donghai (Ponte do Mar Oriental), que liga o novo porto da cidade de Xangai, Luchaogang, às ilhas Yangshan, onde está em construção o porto de águas profundas, Porto Yangshan (Porto Xangai). O grupo visita ainda a Ilha de Xiaoyangshan.