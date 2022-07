Em Camaçari, polícia apreende metralhadoras, munições e drogas

Um homem foi preso em flagrante acusado de estar envolvido com o tráfico de drogas nesta sexta-feira, 15. A prisão foi efetuada pelas equipes do Setor de Investigação da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). Com o suspeito foram apreendidas duas metralhadoras, quatro carregadores e munições.

O investigado foi localizado pelos policiais em um imóvel em Monte Gordo que, de acordo com a polícias servia de laboratório para o preparo de drogas. No local, foram encontrados crack, maconha e cocaína.

O homem, que já está custodiado na unidade especializada aguardando a Justiça, foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O material apreendido foi encaminhado ao DPT para exame pericial.