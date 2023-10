Em conferência estadual, Bahia assina contrato de R$ 18 mi do PAA | A TARDE

Com o tema “Superação da fome e construção da soberania alimentar, com direitos e participação social”, começou nesta terça-feira, 17, a 6ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Cesan). A atividade está sendo realizada no Gran Hotel Stella Maris, em Salvador, e segue até quinta, 19.

Presente na abertura, o governador Jerônimo Rodrigues destaca a importância da Cesan para a implantação de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional no estado.

“As conferências organizam o debate em torno de proposições. Ao longos desses dias, os delegados escolherão as principais propostas debatidas aqui na Bahia e levarão à Brasília na conferência nacional, assim como os representantes dos outros estados, para conduzir uma política nacional de segurança alimentar e nutricional”, explicou o governador. Ele ainda destacou que, assim, serão garantidos os instrumentos legais de participação de orçamento.

Além do chefe do Executivo estadual, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias também participou do encontro. Na oportunidade, ele reforçou a necessidade de enfrentar os desafios para superar a fome no país.

“Precisamos estar juntos no desafio de combater a fome, olhar cada pessoa em cada lugar, olhar no olho. Saber as condições para criar programas adequados, baseados na sustentabilidade”, afirmou o ministro.



A conferência, que tem a intenção de fortalecer a implementação da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, é coordenada pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Bahia (Consea-BA), em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado (Seades) e Grupo Governamental de Segurança Alimentar e Nutricional (GGSAN). Nesses três dias de encontro, os participantes têm o objetivo de identificar problemas estruturantes que impedem a superação da fome e da insegurança alimentar e apontar caminhos para avançar em políticas estruturantes rumo à soberania alimentar.

Na ocasião, foram assinados contratos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) de quase R$ 18 milhões, envolvendo o governo do estado e o MDS. A Bahia também assinou o termo de adesão ao Plano Brasil Sem Fome, que tem a intenção de cooperar para a erradicação da situação de insegurança alimentar e nutricional grave em todo o território nacional.



A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado, Fabya Reis, explica como a Bahia tem representado o país na estruturação de políticas públicas de segurança alimentar.

“Temos uma experiência singular na Bahia, sob a uma perspectiva de inclusão das pessoas. Construímos um cardápio de ações conjugadas e vamos chegar à etapa nacional com uma delegação forte e um conjunto de propostas eficientes para ajudar na reconstrução do nosso país e combater a fome, a pobreza e a desigualdade”, ressaltou a titular da Seades.



Ao final dos debates, serão eleitos 92 delegados para a 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que acontecerá de 11 a 14 de dezembro de 2023, em Brasília (DF).



Conferências territoriais



As 18 conferências territoriais de segurança alimentar e nutricional que antecederam a 6ª Cesan, mobilizaram mais de mil e quinhentas pessoas em mais de 349 municípios. Como resultado, foram eleitos 564 delegados em todo o estado. Os resultados dessas discussões subsidiarão a elaboração de políticas públicas focadas na efetivação do direito humano à alimentação adequada e saudável na Bahia, e na consolidação do sistema de segurança alimentar e nutricional no estado.



Fome na Bahia



Na Bahia, segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN), coletados em 2022, a fome atingiu 1,9 milhão de pessoas, o que representa 12,9% da população do estado. Mais da metade da população (62,6%) apresenta algum nível de insegurança alimentar, o que significa que seis em cada dez domicílios baianos estão preocupados quanto ao acesso a alimentos em um futuro próximo.