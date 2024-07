Em Esplanada, Estado entrega a 50ª escola de ensino integral neste sábado

A unidade de ensino acolhe estudantes do Ensino Médio, do 1º ao 3º ano - Foto: Divulgação | Gov BA

O governador Jerônimo Rodrigues entregou, neste sábado, 22, a escola de tempo integral de número 50, na cidade de Esplanada, a cerca de 170 km de Salvador. O investimento total nas unidades foi de R$ 1,3 bilhão, beneficiando 41.230 estudantes.



O Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Joanice Bacelar Batista, a 50ª unidade entregue, possui 1.400 alunos matriculados e está localizado na sede do município. Tem 24 salas, biblioteca, quatro laboratórios, duas salas multifuncionais (dança e multiuso), teatro, restaurante estudantil, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society, vestiário, piscina semiolímpica e 31 banheiros. Foram investidos R$ 40 milhões na estrutura.

A unidade de ensino acolhe estudantes do Ensino Médio, do 1º ao 3º ano, com foco na educação profissional e prepara os jovens para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O Governo do Estado também entregou na cidade, um ônibus escolar rural para atender os alunos dos distritos. Os investimentos em unidades de tempo integral continuam por toda a Bahia e até o final do ano, mais 180 unidades devem estar prontas para serem entregues.

As próximas cidades contempladas são Poções, Ubatã e Araci.

Homenagem a Janice Bacelar Batista

O Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Joanice Bacelar Batista foi uma homenagem do Governo da Bahia, a uma professora de Esplanada reconhecida por sua dedicação ao ensino, contribuição para o desenvolvimento educacional e social do estado.

Durante a sua carreira, Joanice Bacelar demonstrou compromisso com o ensino inclusivo. A capacidade de promover a diversidade cultural a tornaram uma líder admirada por seus colegas e respeitada por toda a comunidade escolar.