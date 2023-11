Em estado de greve, defensores públicos definem data de paralisação | A TARDE

Após assembleia que decidiu por estado de greve, a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia (ADEP-BA) marcou para a próxima terça-feira, 28, uma paralisação da categoria.

Aprovado no último dia 17, a mobilização faz parte da Campanha de Valorização dos defensores e defensoras do estado, que ficarão “acampados” na frente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), reivindicando respeito ao inciso XI, do art. 37 da Constituição Federal, pela não garantia de todos os direitos constitucionais, que, vão além dos 11 anos de congelamento remuneratório.

Entre as principais queixas da categoria, está a ausência de um orçamento que garanta as estruturas mínimas de trabalho em todas as comarcas, saúde funcional, fortalecimento institucional e a não aprovação do PLC 147/2022, que garante o subsídio com Subteto.

O movimento está previsto para ocorrer até o dia 30 de novembro, data em que será realizada uma nova reunião da classe.