Em Ibirapuã, governo entrega casas populares e espaços esportivos

Comitiva do governo entregou 18 casas populares no junicípio de Ibirapuã - Foto: Ascom | Serin

O município de Ibirapuã recebeu na sexta-feira, um pacote de obras de habitação e esporte. Foram entregues 18 casas populares no bairro Toni Pinto, o novo ginásio Nilson Mendes de Andrade e a quadra poliesportiva de Vila Portela.

O secretário de Relações Instituições, Adolpho Loyola, representou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e realizou a antrega ao lado do chefe de gabinete da Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb), Diogo Rios Amaral.

“Estamos aqui por determinação do governador para reafirmar o compromisso com o bem-estar da população, garantindo moradia de qualidade e também para incentivar a valorização dos espaços públicos e investimento no esporte juvenil”, disse o secretário Adolpho Loyola.

Com recurso 100% proveniente do Estado, as unidades habitacionais custaram cerca de R$ 1,3 milhão e a cobertura da quadra quase R$ 900 mil. Já na requalificação do ginásio foram investidos quase R$ 800 mil, garantindo melhorias estruturais.

As inaugurações fazem parte da agenda comemorativa do aniversário da cidade e antecedem a abertura oficial da 22ª edição dos Jogos da Amizade.