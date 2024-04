Em liberdade condicional, homem mata ex-esposa a facadas na Bahia | A TARDE

Uma mulher de 35 anos, identificada como Eliete dos Santos Silva, foi morta a facadas na madrugada deste domingo, 7, no município de Iuiu, que fica localizado na região do sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o ex-companheiro da vítima, identificado como Adão Lima da Silva, é apontado como o principal suspeito do crime. O crime ocorreu por volta das 1h30, na Travessa João Alexandre, no Centro da cidade.

Agentes do 17º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para a ocorrência e, no local, populares informaram que o suspeito fugiu em uma moto vermelha sem placa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, mas ela não resistiu e morreu no local.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem já havia tentado matar Eliete, em 2019, quando foi preso e alegou que a motivação do crime seria uma traição. Em 2021, ele foi condenado a nove anos e sete meses de prisão.

Já no último dia 22 de março, Adão havia recebido alvará de soltura para liberdade condicional. Não há mais informações quanto ao sepultamento da vítima.