Em meio à seca, moradores fazem novena ao redor de barragem | A TARDE

Moradores de Piripá, cidade localizada no sudoeste da Bahia, fizeram uma novena, ajoelhados, para que chova na região acometida pela seca rigorosa. Uma gravação do momento viralizou nas redes sociais.

O baixo nível de água na cidade deixou o solo com aspecto rachado. Da Barragem do Bonito, que existia no local, resta apenas uma poça, no meio de um campo de solo rachado.

A barragem secou em setembro e, desde então, os moradores têm enfrentado dificuldades na agricultura e pecuária, além da falta de água para uso pessoal.

Agora Piripá é abastecida pela cidade vizinha, Condeúba, distante 30 km. No entanto, não há informações de como o abastecimento é feito.

Além da seca, os moradores de Piripá enfrentam altas temperaturas. Nesta semana, a cidade registrou 37ºC e a sensação térmica chegou a quase 40ºC.

Outra cidade vizinha, Caetanos, está na mesma situação. Entre janeiro e setembro deste ano, choveu 91 milímetros no município e os prejuízos nas atividades comerciais já chegaram a R$ 7 milhões.